Throne and Liberty: Amazon Games stellt Änderungen vor

Throne and Liberty

Ab dem 1. Oktober ist Throne and Liberty auch in unseren Gefilden spielbar. Amazon Games hat nun einen ausführlichen Blogpost veröffentlicht, in dem gezeigt wird, wie das Spiel seit seinem Launch in Südkorea 2023 basierend auf internationalem Spielerfeedback angepasst wurde.

Das Team hat im letzten Jahr viele Veränderungen vorgenommen, um Spielern aus aller Welt ein möglichst rundes Spielerlebnis zu bieten.

Dabei wurden unter anderem der Leveling-Prozess, das Ausrüstungssystem, die Kämpfe, die-PvE-Aspekte, die Kamerasteuerung und vieles mehr überarbeitet.

Zudem wurde das Geschäftsmodel an internationale Vorstellungen angepasst: Unter anderem wurden die Kosten für den Leveling-Pass und den Battle Pass gesenkt und diese sind jetzt außerdem mit der Ingame-Währung Luzent kaufbar.

Wer das Spiel komplett ohne Ausgaben spielen möchte, kann die Ingame-Währung Luzent im Spiel selbst sammeln und für Käufe nutzen.

Weitere Veränderungen und neue Inhalte sowohl für PvP- als auch PvE-Fans kommen zum Launch hinzu. Alle Details sind im Blogpost hier zu finden.