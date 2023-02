Autor:, in / Throne and Liberty

Amazon Games übernimmt Publishing von Throne and Liberty im Westen.

Amazon Games und NCSOFT haben heute eine Vereinbarung angekündigt, um das MMORPG Throne and Liberty nach Europa, Nordamerika, Südamerika und Japan zu bringen.

Amazon Games wird den heiß erwarteten Titel für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S mit Cross-Plattform-Support veröffentlichen.

„NCSOFT hat einige der beliebtesten und langlebigsten Onlinespiele der Welt entwickelt. Daher ist es keine Überraschung, dass Throne and Liberty zu den aktuell am Meisten erwarteten MMOs zählt”, sagt Christoph Hartmann, VP, Amazon Games. „Spiele zu veröffentlichen, die leben und mit der Zeit wachsen, sind ein kritischer Bestandteil unserer Strategie. Spiele höchster Qualität und von den weltweit talentiertesten Entwicklern zu liefern, ist einer der Eckpfeiler unseres Geschäfts. Das letzte Jahr hat uns einiges über Publishing und das Management eines erfolgreichen Live Service-Spiels auf globaler Ebene gelehrt. Wir sind bereit, den Spielern von Throne and Liberty ein fantastisches Erlebnis zum Launch zu liefern.“

Throne and Liberty ist ein Massively Multiplayer Online-Rollenspiel, das ein Story-lastiges Abenteuer und actionhaltige Kämpfe verbindet. In Throne and Liberty betreten Spieler eine weite Welt mit sich konstant verändernder Geografie und Umgebung, welche den Spielverlauf verändern.

Groß angelegte PvP- und PvE-Kämpfe sind grundlegende Features von Throne and Liberty. Spieler können sich in Tiere verwandeln, um durch die Luft zu gleiten oder die Tiefen des Ozeans zu erkunden. Zudem können sie den Ausgang jedes Gefechts bestimmen, indem sie mächtige Umwelteffekte, wie eine Sonnenfinsternis oder Regenstürme, erzeugen.

NCSOFT verfügt über eine lange Geschichte der Entwicklung und Veröffentlichung von Mehrspieler-Franchises weltweit, darunter Lineage, Blade & Soul und Guild Wars. Throne and Liberty ist das neueste Next-Gen-MMO des südkoreanischen Entwicklers und das Erste, das in Zusammenarbeit mit einem externen Publisher in verschiedenen Regionen veröffentlicht wird.

„Amazon Games sind einer der vertrauenswürdigsten Partner für das Publishing großer Live-Service-Titel auf globaler Ebene, dank ihrer Erfahrung mit Betrieb, Lokalisierung, Marketing und Community-Support”, sagt Moonyoung Choi, Principal Development Management Officer bei NCSOFT. „Für unseren Next-Gen-Flagship-Titel sind wir sicher, den richtigen Publisher gefunden zu haben, um Throne and Libertys unnachahmlichen Wert und die dynamische MMO-Erfahrung Spielern in der ganzen Welt nahe zu bringen.“

Throne and Liberty setzt Amazon Games‘ Momentum im Spiele-Publishing fort und folgt auf die Erfolge des selbst entwickelten MMOs New World und des Action-RPGs Lost Ark von Smilegate RPG.

Beide Titel haben die obersten Plätze der Steam- und Twitch-Charts erobert und erfreuen sich weiterhin starker Spieler-Communitys. Amazon hat zudem Publishing-Vereinbarungen mit Bandai Namco Online für Blue Protocol, Crystal Dynamics für das nächste Tomb Raider-Spiel sowie Glowmade und Disruptive Games für unangekündigte Titel bekanntgegeben.