Throne and Liberty: Auf geht’s zum Starbloom Festival

Throne and Liberty startet ein neues Festival mit neuen und exklusiven Belohnungen.

Der Starbloom Festival Trailer zu Throne and Liberty kündigt ein farbenfrohes Event an, das vom 27. März bis 16. April in Solisium stattfindet.

Spieler können sich auf exklusive Morph-Rennen, einzigartige Belohnungen wie die Rainbewe-Schaf-Morph, saisonale Leckereien und festliche Dekorationen in den Dörfern freuen.

Ein Wettlauf um den Sieg beginnt, während das Event die Welt von Throne and Liberty in ein frühlingshaftes Spektakel verwandelt.