Throne and Liberty: Creator‑Roundtable beleuchtet den Zustand des PvP im Januar 2026.

Wenn man wissen will, wie sich ein MMO wirklich anfühlt, fragt man nicht nach Patchnotes – man hört den Leuten zu, die täglich darin „leben“.

Genau das passiert im neuen Throne and Liberty: Creator PvP Roundtable, bei dem Tico gemeinsam mit mehreren bekannten Content‑Creatorn über den aktuellen Stand des PvP spricht.

Es geht um Balance‑Probleme, um Belohnungsstrukturen, um Aktivitäten, die Spieler halten – und um jene, die sie frustrieren. Die Diskussion zeigt, wie komplex das PvP‑Ökosystem von Throne and Liberty inzwischen geworden ist.

Ein zentrales Thema ist die Frage, wie man Fairness und Spektakel unter einen Hut bekommt. Einige Creator loben die jüngsten Anpassungen, die bestimmte Klassen weniger dominant wirken lassen, während andere betonen, dass das Meta noch immer zu stark von Burst‑Fenstern und Koordinationsvorteilen geprägt sei. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Community mehr lohnende Progression im PvP erwartet – nicht nur kosmetisch, sondern auch strukturell.

Spannend ist auch der Blick auf die Aktivitäten selbst. Die Runde spricht über Belagerungen, Open‑World‑Konflikte und instanzierte Modi, und wie unterschiedlich sie sich anfühlen. Besonders die Frage, wie man kleinere Gruppen gegenüber großen Allianzen stärkt, sorgt für lebhafte Diskussionen.