Throne and Liberty: Das ist die Content-Roadmap für Herbst 2024

Amazon Games hat die Content-Roadmap für Throne and Liberty für den Herbst 2024 enthüllt, in der die spannenden neuen Inhalte vorgestellt werden, die in den nächsten Monaten in Solisium erscheinen.

Diese Roadmap hebt die wichtigsten Updates und neuen Features hervor, die nach der Veröffentlichung ins Spiel kommen, um den Fortschritt der Spieler zu verbessern und neue Spielmöglichkeiten zu schaffen.

Von Oktober bis Dezember können sich die Spieler auf neue PvP-Inhalte, Events, Systeme, Bosse und QoL-Updates freuen, die ihre Reise in Throne and Liberty auf die nächste Stufe heben werden.

Die wichtigsten Punkte der Roadmap sind:

Meilensteinsystem: Dieses neue System ermöglicht den Spielern, sich nach einem bestimmten Zeitplan mit neuen Inhalten zu beschäftigen, nachdem bestimmte serverweite Ziele erreicht wurden. Das Meilensteinsystem zielt darauf ab, einen Zeitplan für die Veröffentlichung von Inhalten zu erstellen, der es den Spielern ermöglicht, in einem angemessenen Tempo voranzukommen und neue Inhalte freizuschalten.

Gilden PvP-Events: Die Spieler werden mit neuen Gilden PvP-Events um die Kontrolle kämpfen, bei denen sie in zwei Modi gegen andere Gilden antreten: Segensteine und Zerwürfnissteine. In Segensteine muss die Gilde den Segenstein erfolgreich erobern und bis zum Ende des Timers halten, um zusätzliche Erfahrungspunkte und Gegenstands-Drops zu erhalten. Bei den Zerwürfnissteinen erhält die Gilde, die bei Ablauf der Zeit ihre Eroberungsanzeige füllt oder die meisten Mitglieder innerhalb der Eroberungszone hat, zusätzliche Chancen, Bosse zu besiegen und Stat-Buffs zu erhalten.

Neue Saisonale Events: Brandneue Sonderereignisse sind nun an die Jahreszeiten gebunden, darunter ein Halloween-Event im Oktober, bei dem sich Solisium in ein Paradies für Süßes und Saures verwandelt und exklusive Gegenstände, Bosse und Aktivitäten bietet.

Felswacht Burgbelagerung: Die Spieler kämpfen in einem 45-minütigen Match mit mehreren anderen Gilden um den Thron der Burg Steinwacht. Die amtierende Gilde wird die Tore schließen, die Verteidigung verstärken und unerbittlich kämpfen, um diejenigen aufzuhalten, die versuchen, die Kontrolle zu übernehmen.

Throne and Liberty erscheint am 1. Oktober für PC über Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die vollständigen Details der Roadmap gibt es im Blogpost hier.