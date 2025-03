Autor:, in / Throne and Liberty

Schaut euch hier das neue Throne and Liberty Deep Dive-Video zu Wilds of Talandre an. Morgen geht es endlich los!

Die kostenlose Erweiterung „Wilds of Talandre“ für Throne and Liberty erscheint am 6. März 2025. Nun wurde ein neues Video veröffentlicht, das euch einen Deep Dive bietet.

Die kostenlose Erweiterung Wilds of Talandre für Throne and Liberty bringt neue Gebiete, Dungeons und Bosse. Spieler können sich auf die überarbeitete Waffenmeisterschaft, mächtige Tier-2-Ausrüstung, Solo-Dungeons und die geheimnisvolle Nebula-Insel freuen. Zudem wird die Spielwelt Solisium am 6. März verdoppelt, mit weiteren Überraschungen für die Community.