Throne and Liberty: Drei Millionen Spieler registriert

Autor:, in / Throne and Liberty

Nachdem Throne and Liberty von Amazon Games und NCSoft am 1. Oktober in unseren Gefilden gelauncht ist, konnte das MMORPG bereits eine beachtliche Anzahl an Spielern für sich gewinnen.

Nur sechs Tage nach Release haben sich bereits drei Millionen Spieler registriert, um die Welt von Solisium zu besuchen. Dabei verbrachten sie insgesamt 24 Millionen Stunden im Spiel und verfolgten Twitch-Streamer elf Millionen Stunden lang bei ihren Abenteuern. Auch in Zukunft können sich Fans auf Updates und neue Features freuen.

Details zum erfolgreichen Launch von Throne and Liberty gibt es im dazugehörigen Blogpost.