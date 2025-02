Throne and Liberty: Eye On Solisium-Video veröffentlicht

Autor:, in / Throne and Liberty

Schaut euch ein neues Video zu Throne and Liberty an und erfahrt mehr zu Solo-Dungeons, die Nebelinsel, Artefakte, den Talandre-Eventpass und mehr.

Zusammen mit Publishing Producer und begeistertem Emote-Sammler godspeed erhaltet ihr weitere Einblicke in Throne and Liberty: Wilds of Talandre.

In dieser Folge geht es um Solo-Dungeons, die Nebelinsel, Artefakte, den Talandre-Eventpass und mehr.