Throne and Liberty: Fünf Ratschläge für den Start

Throne and Liberty

Hier erfahrt ihr fünf Dinge, die für einen guten Start in Throne and Liberty wichtig sind.

In Amazons und NCSofts neuem MMORPG Throne and Liberty gibt es jede Menge zu tun und viel zu erleben. Hier sind deshalb fünf Ratschläge, die Spielern den Einstieg in die Welt von Solisium erleichtern sollen.

1.) Findet möglichst schnell eine Gilde, um Gilden-Meilensteine zu absolvieren, bevor sie vorbei sind

Gilden sind ein zentraler Bestandteil von Throne and Liberty und ein Großteil der Inhalte des Spiels funktioniert am optimalsten in Zusammenarbeit mit anderen Spielern.

Ein solcher Aspekt sind Meilenstein-Herausforderungen, von denen manche speziell auf Gilden ausgelegt sind. Diese Herausforderungen sind zeitlich limitiert, und die einzigartigen Titel, die Spieler damit verdienen können, können nach Ablauf der Herausforderung nicht mehr freigeschaltet werden.

Zudem werfen bestandene Herausforderungen Gegenstände ab, die für das Aufleveln von Nutzen sind. Außerdem erlaubt die Zugehörigkeit zu einer Gilde den Spielern, den Gildenladen zu nutzen, der hochwertige Crafting-Materialien und seltene Lithographien im Angebot hat. Da heißt es, schnell zuschlagen. Apropos Händler…

2.) Verkauft eure Gegenstände nicht sofort weiter

Manche Gegenstände können zum Lithographie-Buch beitragen, wo bestimmte Gegenstände für Belohnungen eingetauscht werden können. Bei einigen dieser Belohnungen handelt es sich um seltene Ausrüstung, die auf andere Art und Weise schwer zu erlangen ist.

Bevor man alle Gegenstände im Inventar also einfach verkauft, weil sie wertlos erscheinen, sollte man lieber überprüfen, ob sie nicht vielleicht für das Lithographie-Buch nützlich sind.

3.) Verbraucht Vertragsrechte und Währungen, bevor ihr das Limit erreicht

Beim täglichen Reset gibt es zehn Vertragsrechte, das tägliche Maximum liegt bei 60. Es können keine neuen Vertragsrechte dazugewonnen werden, nachdem diese Grenze erreicht wurde – daher ist es wichtig, sie regelmäßig aufzubrauchen.

Bei Dimensionsvertrag-Marken und Abgrundvertrag-Marken handelt es sich um Währungen, die genutzt werden, um Belohnungen freizuschalten. Mit Dimensionsvertrag-Marken können Schatzkisten in Koop-Dungeons geöffnet werden, die mächtige Beute enthalten. Jeden Tag gibt es 360 solcher Marken; das Limit liegt bei 1.800. Abgrundvertrag-Marken hingegen werden genutzt, um große Mengen an Erfahrungspunkten und Sollant von Monstern in Abgrund-Dungeons (Open World-Dungeons) zu erhalten.

Von diesen Marken können je 20.000 gleichzeitig im Inventar sein; man erhält sie durch Mystische Kugeln und durch das Abschließen von Aufträgen.

4.) Rüstet eure Ausrüstung bis zum Maximum auf, bevor ihr ihre Aufwertung auf bessere Ausrüstung übertragt

Ihr könnt die Aufwertung eines Gegenstandes auf einen besseren übertragen – stellt dabei nur sicher, dass ihr den Gegenstand erst bis zum Maximum auflevelt.

Es ist wichtig, das Meiste aus dem alten Gegenstand herauszuholen, bevor man ihn nutzt, um seine neue, mächtigere Beute aufzubessern. Wenn man einen Gegenstand mit einer höheren Stufe in die Finger bekommt, ist es ratsam, ihn nicht komplett von Null an mit Wachstumssteinen aufzuleveln, da Wachstumssteine höheren Levels seltener sind.

Stattdessen übertragt einfach einen Teil des Fortschritts aus einem maximal aufgewerteten Gegenstand niedrigerer Stufe und spart so Steine.

5.) Schnappt euch jeden Tag die maximale Anzahl an mystischen Schlüsseln vom Vertragsverwalter

Die Mystischen Schlüssel werden genutzt, um Mystische Kugeln zu öffnen, die wiederum seltene Materialien und Abgrungvertrag-Marken enthalten. Die Schlüssel sind bis zu sieben Tage nach Erhalt nutzbar, also sollte man sie so schnell wie möglich nutzen, um Kugeln zu öffnen.