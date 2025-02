Throne and Liberty: Infos zur bevorstehenden kostenlosen Erweiterung

Autor:, in / Throne and Liberty

Throne and Liberty: Wilds of Talandra ist eine neue kostenlose Erweiterung. Hier gibt es weitere Informationen für euch.

In der aktuellen Ausgabe von „Tico Talks“ im Februar 2025 wurden detaillierte Informationen zur bevorstehenden kostenlosen Erweiterung „Wilds of Talandre“ für Throne and Liberty vorgestellt, die am 6. März 2025 erscheint.

Die Erweiterung führt die neue Zone Talandre ein, in der Spieler das Maximallevel auf 55 erhöhen und neue Events, unerforschte Felder und mächtige Feldbosse entdecken können.

Zusätzlich werden Solo-Dungeons eingeführt, die es Einzelspielern ermöglichen, sich auf anspruchsvollere Gruppeninhalte vorzubereiten und dabei wertvolle Belohnungen zu erhalten.

Für erfahrene Abenteurer stehen neue 3-Sterne-Dungeons bereit, die ab Level 55 mit einer Mindestkampfkraft von 3.500 zugänglich sind. Diese Dungeons bieten begehrte Belohnungen wie mächtige Epic-II-Ausrüstungssets und seltene Handwerksmaterialien.

Ein überarbeitetes Waffenmeisterschaftssystem ermöglicht es Spielern, ihre Waffen individuell anzupassen und spezielle Fähigkeiten freizuschalten.

Die bisherigen Meisterschaftslevel werden dabei in das neue System übertragen. Nebula Island, eine neue interserver Aktivität für Spieler ab Level 55, bietet sowohl PvE- als auch PvP-Inhalte, regelmäßige Events und exklusive Artefakt-Sets, die einzigartige Fähigkeiten verleihen.

Die Erweiterung bringt zudem neue Lifestyle-Inhalte wie 24 zusätzliche Fischarten, vier neue Angelruten, diverse Sammelobjekte und zehn neue Kochrezepte. Spieler können ihre Amitoi auf Expeditionen schicken, um weitere Belohnungen zu erhalten.