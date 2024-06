Throne and Liberty: Kostenloses MMORPG erscheint im September

Autor:, in / Throne and Liberty

MMORPG Throne and Liberty erscheint im September 2024 und wird dabei kostenlos angeboten.

Das MMORPG Throne and Liberty von Amazon Games und NCSOFT hat einen Erscheinungstermin: Ab dem 17. September 2024 ist der Titel kostenlos für PC, PS5 und Xbox verfügbar.

Wer jetzt schon in die dynamische Spielwelt hineinschnuppern will, kann vom 18. bis 23. Juli an der Open Beta für PC und Konsolen (inklusive Crossplay) teilnehmen.

Ein neuer Trailer gibt Einblick in die Welt von Solisium:

Throne and Liberty spielt in einer dynamischen Welt mit großangelegten PvP- und PvE-Massenschlachten.

Spieler können sich in Tiere oder sogar besiegte, riesige Bosse verwandeln, um die sich ständig verändernde Welt zu durchqueren oder in der Schlacht einen Vorteil zu erlangen. Sie schließen sich Gilden und Allianzen an, personalisieren ihren Spielstil mit zwei Waffen und genießen die persistente und abwechslungsreiche Spielwelt.