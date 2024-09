Throne and Liberty: Livestream-Event im September geplant

Throne and Liberty „Siege the Day“-Livestream-Event am 24. und 25. September geplant.

Amazon Games hat das Livestream-Event „Siege the Day“ für Throne and Liberty angekündigt, das noch vor dem Launch am 1. Oktober startet. Das Live-Event findet in Nordamerika am 24. September um 14 Uhr PT und in Europa am 25. September um 19 Uhr MESZ statt.

Dabei sind die epischen PvP-Elemente von Throne and Liberty, wie 3-gegen-3-Arenen, Conquest Battles und Castle Sieges, zu sehen.

Zuschauer, die das Event live auf Twitch verfolgen, erhalten besondere Twitch Drops, darunter den „Siege the Day“-Titel, einen „Großzahn-Traumbutz-Amitoi“ und eine „Himmelblauer Cygnus“-Verwandlung.

Das Event läuft auf dem Twitch-Kanal von Amazon Games. Mehr Informationen gibt es im umfangreichen Blogpost.