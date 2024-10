Throne and Liberty: MMORPG von Amazon Games erfolgreich gestartet

Autor:, in / Throne and Liberty

Throne and Liberty, das riesige, kostenlose MMORPG ist jetzt auf PC und Konsole verfügbar.

Amazon Games und NCSOFT heißen Spieler willkommen, die riesige offene Welt von Solisium in Throne and Liberty auf PC über Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S zu erkunden.

In diesem epischen Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) schließen sich die Spieler mit anderen Abenteurern zusammen, stürzen sich in monumentale Schlachten und beeinflussen das Schicksal zu ihren Gunsten, indem sie mächtige Umgebungseffekte auslösen.

In Throne and Liberty basiert die Erkundung auf einem einzigartigen Fortbewegungssystem, bei dem sich die Charaktere in eine Vielzahl von Kreaturen verwandeln, um durch die Lüfte zu schweben, über Felder zu rasen und durch die Meere zu schwimmen. Das Spiel ist kostenlos und kann plattformübergreifend gespielt werden.

Den Launch-Trailer gibt es hier:

Throne and Liberty ist ein MMORPG, das erzählerische Abenteuer und gildenorientiertes Gameplay in der riesigen, beständigen Welt von Solisium kombiniert. Das Spiel bietet ständig wechselnde geografische Landschaften und Umwelteinflüsse, die den Verlauf des Spiels drastisch verändern. Die Spieler erwartet eine Vielzahl von Inhalten, darunter massive PvP-Modi, PvE-Inhalte wie Koop-Dungeons und Open-World-Bosse, eine Vielzahl von Fertigkeiten wie Fischen und Kochen sowie eine geheimnisvolle Welt, die man allein oder mit Freunden erkunden kann.

„NCSOFT kann auf eine lange Geschichte in der Entwicklung und Veröffentlichung beliebter Multiplayer-Franchises zurückblicken und ist ein hervorragender Partner für die Zusammenarbeit“, so Christoph Hartmann, VP, Amazon Games. „Ein wichtiger Teil unserer Publishing-Strategie ist es, gut gemachte und beliebte Spiele von Entwicklern aus aller Welt einem neuen Publikum zugänglich zu machen. Wir haben eng mit NCSOFT zusammengearbeitet und uns dabei vom Feedback der ersten Spieler leiten lassen, um Throne and Liberty zu einem Spiel zu machen, von dem wir glauben, dass es großes Potenzial hat, Spieler auf der ganzen Welt zu fesseln.“

Im Spiel wählt der Spieler seine Waffenausrüstung und zieht allein oder mit seinen Verbündeten los, um sich herausfordernden, aber lohnenden dynamischen Events, Dungeons, Boss-Raids, Eroberungskämpfen und Burgbelagerungen zu stellen.

Das einzigartige Waffenkombinationssystem ermöglicht es den Spielern, zwischen zwei beliebigen Waffen in ihrer Ausrüstung zu wechseln. Dadurch ist es möglich, ihren Spielstil komplett zu ändern, ohne sich an eine bestimmte Klasse oder Fertigkeit zu binden, und mächtige Angriffe zu kombinieren und Feinde zu dezimieren, die sich ihnen in den Weg stellen.

Amazon Games hat mit dem führenden südkoreanischen Videospielentwickler und -publisher NCSOFT zusammengearbeitet, um die reichhaltige Welt von Throne and Liberty ins Englische, Spanische, Französische, Deutsche, Brasilianisch-Portugiesische und Japanische zu lokalisieren und zu übersetzen, wobei die Sprachausgabe ins Englische, Koreanische und Japanische übersetzt wurde. Heute lädt Amazon Games Spieler in Nord- und Südamerika, Europa, Australien, Neuseeland und Japan dazu ein, das MMORPG nach monatelanger Vorfreude in ihren jeweiligen Regionen zu spielen.

„Es ist etwa zweieinhalb Jahre her, dass wir uns das erste Mal mit Amazon Games getroffen haben. Gemeinsam haben wir unermüdlich als ein Team gearbeitet, um den Start vorzubereiten“, sagt Moonyoung Choi, Head of Division für Throne and Liberty bei NCSOFT. „Amazon hat unserem Entwicklungsteam immer vertraut, und sie verstehen wirklich, was globale Spieler brauchen. Für Throne and Liberty ist Amazon der beste Partner gewesen, und ich bin zuversichtlich, dass sie auch in Zukunft ein noch besserer Partner sein werden. Jetzt bin ich voller Vorfreude, endlich die Ergebnisse unserer Bemühungen mit Spielern auf der ganzen Welt zu teilen. Throne and Liberty ist ein MMORPG für jedermann, und ich bin mir sicher, dass es Fans überall Freude bereiten wird.“

Throne and Liberty ist ab sofort kostenlos für PC über Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich und hat die ESRB-Bewertung T (Teen).