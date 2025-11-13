Throne and Liberty: Neue Inhalte und große Features für Anfang 2026 angekündigt

Globalization Design Manager Tico spricht über Community-Themen und kommende Erweiterungen für Throne and Liberty im neuesten Tico Talks-Update.

In der aktuellen Ausgabe von Tico Talks gibt Globalization Design Manager Tico einen umfassenden Einblick in die Zukunft von Throne and Liberty.

Neben der Diskussion über aktuelle Themen innerhalb der Community liegt der Fokus diesmal auf den geplanten Inhalten, die im ersten Quartal 2026 erscheinen sollen. Das Entwicklerteam arbeitet laut Tico intensiv an mehreren großen Features, die das Spielerlebnis nachhaltig erweitern und das MMORPG auf die nächste Entwicklungsstufe heben werden.

Throne and Liberty bleibt damit im stetigen Dialog mit seiner aktiven Spielergemeinschaft. Die jüngste Ausgabe von Tico Talks zeigt, wie stark das Entwicklerteam auf Rückmeldungen der Community eingeht und diese in die laufende Entwicklung integriert.

Der offene Austausch über aktuelle Themen und zukünftige Inhalte verdeutlicht, dass Throne and Liberty langfristig als lebendige, dynamische Online-Welt weitergeführt wird.

Mit den geplanten Neuerungen für Q1 2026 möchte das Team die Spielmechaniken verfeinern, das Endgame erweitern und neue Spielerlebnisse schaffen, die sowohl Veteranen als auch Neulinge ansprechen. Tico betont dabei die Bedeutung der internationalen Ausrichtung von Throne and Liberty, um die globale Spielerschaft noch stärker einzubinden und ein einheitliches, qualitativ hochwertiges Erlebnis auf allen Servern zu gewährleisten.