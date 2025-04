Throne and Liberty: Neue Solo-Dungeon-Bosse mit Haylock & Gaudian

Autor:, in / Throne and Liberty

Haylock und Gaudian sind die neuen Solo-Dungeon-Bosse in Throne and Liberty.

In Throne and Liberty wurden kürzlich zwei neue Solo-Dungeon-Bosse eingeführt: Haylock, ein mächtiger Eiskoloss, und Gaudian, ein riesiges dämonisches Wesen.

Beide sind nun Teil der Hall of Illusion-Rotation und bieten Spielern neue Herausforderungen mit einzigartigen Mechaniken, Phasen und Arenen.​

Haylock ist ein imposanter Eis-Golem, der in der „Hall of Illusion“ auf die Spieler wartet. Seine Angriffe sind von Eis und Kälte geprägt, was zusätzliche Herausforderungen für die Spieler mit sich bringt. Die Arena, in der er bekämpft wird, ist von frostigen Landschaften umgeben, die das Schlachtfeld noch gefährlicher machen.​

Gaudian ist ein riesiges dämonisches Wesen, das ebenfalls in der „Hall of Illusion“ zu finden ist. Seine Angriffe sind von Feuer und Zerstörung geprägt, was die Spieler zwingt, schnell zu reagieren und ihre Taktiken anzupassen. Die Arena, in der Gaudian bekämpft wird, ist von Lavaflüssen und brennenden Trümmern durchzogen, was das Schlachtfeld noch gefährlicher macht.​