Throne and Liberty: Neuer Koop-Modus Tower of Greed startet am 29. Januar

Mit dem frisch veröffentlichten Announcement-Trailer kündigt NCSoft den Tower of Greed an, einen neuen kooperativen PvE Modus für Throne and Liberty, der am 29. Januar erscheint. Der mysteriöse Turm rückt Calanthias Vergangenheit in den Mittelpunkt und lädt Spieler dazu ein, die wahre Bedeutung dieses Ortes zu entschlüsseln.

Der Tower of Greed setzt auf zufallsgenerierte Etagen, die bei jedem Durchlauf neue Räume, Mechaniken und Quests bieten. Dadurch entsteht ein wiederholbarer Endgame-Inhalt, der sowohl Abwechslung als auch stetig steigende Spannung liefert. Jede Ebene stellt andere Herausforderungen bereit, die taktisches Vorgehen und gute Abstimmung innerhalb der Gruppe belohnen.

Ein zentrales Feature ist die skalierende Schwierigkeit. Der Modus passt sich automatisch der Gruppengröße an und bleibt damit sowohl für Solospieler als auch für Teams mit bis zu sechs Personen zugänglich. Diese Flexibilität macht den Tower of Greed zu einem PvE-Inhalt, der für unterschiedlichste Spielstile geeignet ist – vom schnellen Solorun bis zur koordinierten Gruppen-Expedition.

Der Trailer deutet an, dass der Tower nicht nur ein neuer Spielmodus ist, sondern auch ein erzählerischer Baustein, der Calanthias Geschichte erweitert und neue Geheimnisse rund um die Welt von Throne and Liberty offenlegt.