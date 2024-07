Throne and Liberty: Solisium at War Trailer veröffentlicht

Autor:, in / Throne and Liberty

Throne and Liberty feiert die Veröffentlichung im September mit einem neuen Solisium at War Trailer.

Erst im Juni haben wir darüber berichtet, dass Throne and Liberty im September 2024 erscheinen wird. Das MMORPG Throne and Liberty von Amazon Games und NCSOFT legt jetzt mit einem Solisium at War Trailer nach:

Throne and Liberty ist ab dem 17. September 2024 kostenlos für PC, PlayStation 5 und Xbox verfügbar.