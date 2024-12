Throne and Liberty: Speer wird im Trailer frisch geschmiedet

Autor:, in / Throne and Liberty

Den neuen Speer können Spieler von Throne and Liberty noch in dieser Woche einsetzen, wie ein neuer Trailer verrät.

Schon letzte Woche enthüllte NCSOFT mit dem Speer eine neue Waffe für das Online-Rollenspiel Throne and Liberty.

Die achte Waffe wird ab dem 5. Dezember, also bereits am morgigen Donnerstag, spielbar sein, wie am Ende eines neuen Trailers verraten wird.

„Tretet in die Legende ein und folgt dem Ruf des Speers! Tief im Herzen der alten Berge wartet eine mächtige Waffe auf einen Helden, der sie zum Leben erweckt. Beobachtet, wie der Schmied den Speer schmiedet, eine Waffe, die nur für die Würdigen gemacht ist. Mit jedem Schwung erwacht der Speer zu seiner wahren Bestimmung und ist bereit, neben Langbogen, Stab, Großschwert und Schwert eingesetzt zu werden.“