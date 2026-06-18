Throne and Liberty: Teaser-Trailer stimmt auf das neue Gebiet Nix ein

Throne and Liberty zeigt im neuen Teaser erste Hinweise auf The Frozen Divide: Nix.

Die nächste große Reise in Throne and Liberty steht kurz bevor. Mit einem neuen Story-Teaser bereiten die Entwickler die Spieler auf The Frozen Divide: Nix vor, das am 25. Juni veröffentlicht wird.

Im Mittelpunkt des Videos steht die bevorstehende Expedition des Aetherion in die eisige Grenzregion Nix. Während sich die Reise vorbereitet, deuten mysteriöse Warnungen und bislang verborgene Geheimnisse auf neue Gefahren hin, die in den gefrorenen Weiten warten.

Konkrete Details zur Handlung verrät der Teaser noch nicht. Stattdessen setzt das Video auf Atmosphäre und gibt erste Hinweise auf die Herausforderungen und Geheimnisse, die Spieler im neuen Gebiet erwarten.

Mit The Frozen Divide: Nix erweitert Throne and Liberty seine Spielwelt um eine weitere Region und setzt die fortlaufende Geschichte des MMORPGs fort. Bereits am 25. Juni können Spieler selbst herausfinden, welche Geheimnisse in den eisigen Landschaften verborgen liegen.