Throne and Liberty: The Frozen Divide erweitert dasSpiel am 25. Juni um Region Nix

Throne and Liberty startet mit The Frozen Divide in eine neue Ära der offenen Welt.

Throne and Liberty erhält am 25. Juni mit The Frozen Divide: Nix die bislang größte Erweiterung des Spiels und führt Spieler in die neue eisige Region Nix.

Das Update erweitert das Online-Rollenspiel um zahlreiche neue Inhalte, darunter die massive offene Zone Nix, die neue Waffenklasse „Gauntlets“, zusätzliche Koop-Dungeons sowie eine Fortschrittserweiterung bis Level 60. Gleichzeitig werden stärkere Ausrüstungsgegenstände eingeführt, die auf die neuen Herausforderungen der Erweiterung abgestimmt sind.

Mit The Frozen Divide soll zudem die Open-World-Erkundung deutlich gefährlicher und umfangreicher ausgebaut werden. Die Entwickler sprechen von einer neuen Ära für das Spiel, in der insbesondere Erkundung, Gruppeninhalte und Charakterfortschritt stärker in den Mittelpunkt rücken.

Passend zur Ankündigung wurde ein offizieller Trailer veröffentlicht, der erste Szenen aus der gefrorenen Region Nix sowie Kämpfe mit der neuen Gauntlets-Waffe zeigt.

Throne and Liberty: The Frozen Divide erscheint am 25. Juni für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.