Throne and Liberty: Untergang des Königreichs

Throne and Liberty präsentiert euch heute einen packenden Trailer: Untergang des Königreichs.

Zahlreiche Könige wetteifern um die Macht in einem nicht enden wollenden Kampf um den Thron in Throne and Liberty.

Einst vereint unter einer Sache, die Frieden brachte, sieht sich das Königreich nun mit Verrat und einer finsteren Allianz konfrontiert. Während das Chaos regiert und das Land leidet, entkommt eine Gruppe von Loyalisten mit ihrem Helden – im Exil, aber nicht besiegt. Der Thron ist der ultimative Preis, der auf diejenigen wartet, die kühn genug sind, ihn zu ergreifen.

Willkommen zu „Siege the Day“, einem zweitägigen PvP-Event, bei dem die besten Schöpfer aus Nordamerika und Europa in „Throne and Liberty“ um Ruhm und Ehre kämpfen.

Throne and Liberty ist ein kostenloses MMORPG, das für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhältlich ist und dessen Early Access diese Woche am Donnerstag, den 26. September, beginnt.