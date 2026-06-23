Throne and Liberty: Wenn Nahkampf eskaliert: ToL setzt mit Gauntlets auf reine Aggression

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Image: Amazon Games

Neue Gauntlets bringen brutale Nahkampf-Power in Throne and Liberty.

Im neuen Trailer zu Throne and Liberty wird mit den Gauntlets eine komplett neue Waffe vorgestellt, die speziell für den Nahkampf entwickelt wurde. Im kommenden Update The Frozen Divide: Nix erweitert die Erweiterung das Arsenal um eine Tank/DPS-Hybrid-Waffe, die auf maximale Präsenz an der Frontlinie ausgelegt ist.

Die Gauntlets sind darauf ausgelegt, Spieler direkt ins Zentrum des Kampfgeschehens zu bringen. Schnelle, aggressive Angriffe und ein druckvolles Kampftempo sollen Gegner kontinuierlich unter Druck setzen und kaum Raum für Gegenangriffe lassen. Besonders im Fokus steht dabei der neue Skill „Eclipse of Blood“, der das Kampfsystem situativ verändern und offensive Spielstile deutlich verstärken soll.

Das Update The Frozen Divide: Nix erscheint am 25. Juni 2026 und bringt damit nicht nur neue Inhalte, sondern auch frische strategische Möglichkeiten für Builds und Gruppenkombinationen.

Im Mittelpunkt steht dabei klar die Frage nach Synergien: Welche Waffen-Kombinationen funktionieren optimal mit den Gauntlets? Durch ihren hybriden Charakter eröffnen sie sowohl Tank-Rollen als auch DPS-orientierten Spielweisen neue Optionen, was die Meta nachhaltig beeinflussen könnte.

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