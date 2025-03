Throne and Liberty: Wildnis von Talandre erkundet neue Länder

Autor:, in / Throne and Liberty

Die kostenlose Erweiterung „Wildnis von Talandre“ zeigt sich im neusten Trailer zu Throne and Liberty von seiner schönen, aber auch gefährlichen Seite.

Mit „Wildnis von Talandre“, ist seit gestern die erste kostenlose Erweiterung für Throne and Liberty erhältlich. Sie erweitert das Spielerlebnis um eine neue Zone in Solisium, in der euch neue Gebiete, Dungeons und Bosse erwarten.

Erkundet in einem Trailer die neuen Länder und seht, welche Abenteuer und Gefahren auf euch warten.