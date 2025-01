Throne and Liberty: Wildnis von Talandre-Erweiterung im März

Autor:, in / Throne and Liberty

Throne and Liberty führt neue Zonen, Dungeons, Artefakte und mehr in der neuen Erweiterung „Wildnis von Talandre“ ein.

Heute kündigte Amazon Games „Wildnis von Talandre“ an, eine kommende kostenlose Erweiterung für Throne and Liberty, die am 6. März erscheint.

Diese Erweiterung ist vollgepackt mit neuen Inhalten und Features, die jedem Abenteurer spannende neue Herausforderungen und Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung bieten. Von neuen Zonen und Dungeons bis hin zu einer überarbeiteten Waffenbeherrschung – Talandre wird das Spiel für alle Spieler verändern!

Zu den Highlights gehören:

Neue Zone: Talandre: Die Talandre-Zone ist eine völlig neue Region mit neuen Herausforderungen und Belohnungen. Die Spieler können den Tempel der Wahrheit erforschen, gegen mächtige neue Gebietsbossen antreten und ihre Charaktere auf Stufe 55 bringen, während sie aufregende neue Ereignisse freischalten.

Neue Zone: Talandre: Die Talandre-Zone ist eine völlig neue Region mit neuen Herausforderungen und Belohnungen. Die Spieler können den Tempel der Wahrheit erforschen, gegen mächtige neue Gebietsbossen antreten und ihre Charaktere auf Stufe 55 bringen, während sie aufregende neue Ereignisse freischalten.

Einzeldungeons und 3-Sterne-Dungeons: Talandre bringt neue Solo-Dungeons und eine neue Schwierigkeitsstufe für Spieler, die einige der anspruchsvollsten Dungeons in Solisium bezwingen wollen. 3-Sterne-Dungeons werden auf Stufe 55 freigeschaltet und bieten seltene Belohnungen, darunter Ausrüstungssets (Episch II), Trainingstau, Abgrundvertrag-Marken-Punkte und mehr.

Insel Nebla: Eine neue Insel mit serverübergreifenden Inhalten, auf der Spieler PvP- und PvE-Aktivitäten in sechs verschiedenen Regionen durchführen können, darunter eine friedliche Zone (Nebelwald) und vier Kriegszonen, in denen PvP immer aktiviert ist. Spieler können dort bis zu 7 Stunden pro Woche verbringen, wobei zusätzliche Zeit durch Nebla-Steine verfügbar ist.

Neues Artefakten-System: Mit dem neuen Artefakten-System können Spieler einzigartige Fähigkeiten und Boni mit anpassbaren Sets freischalten, um ihren Spielstil neu zu definieren. Artefakte können von der Insel Nebla und den Abyss-Dungeons in der Talandre-Region erhalten werden.

Überarbeitung der Waffenbeherrschung: Die Waffenbeherrschung erhält ein großes Update, das es den Spielern ermöglicht, ihren Kampfstil weiter anzupassen. Das neue System führt Schlüsselknoten, Spezialfähigkeiten und die Möglichkeit, mit verschiedenen Waffen und Builds zu experimentieren, ein.

Neue Lebensstil Inhalte: Für diejenigen, die ein entspannteres Erlebnis in Solisium bevorzugen, führt Talandre auch 24 neue Fische, 10 neue Kochrezepte und zusätzliche Sammelobjekte wie den Cornelian Cherry Tree ein. Die Spieler können ihre Amitoi-Gefährten auch auf Expeditionen schicken, um neue Belohnungen zu finden.

