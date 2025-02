Throne and Liberty: Wilds of Talandre Interview mit dem Design Manager von Amazon Games

Autor:, in / Throne and Liberty

Wir von XboxDynasty hatten die einmalige Möglichkeit, die Entwickler von Throne and Liberty Wilds of Talandre zu einem Interview zu bitten.

Hier gibt es für euch ein exklusives XboxDynasty: Throne and Liberty – Wilds of Talandre Interview. Die Antworten stammen von Daniel Lafuente, Globalization Design Manager bei Amazon Games.

Was ist das Besondere an der Erweiterung Wildnis von Talandre für Throne and Liberty?

Daniel: Talandre ist unsere bisher ehrgeizigste Erweiterung. Die schiere Größe ist beispiellos – wir verdoppeln fast unsere Kartengröße, führen riesige neue Dungeons ein und implementieren signifikante Progressionssteigerungen. Die Menge an Inhalten, die wir liefern, ist wirklich außergewöhnlich, und ich freue mich sehr darauf, dass unsere Spieler das alles erleben werden.

Die Talandre-Zone ist eine völlig neue Region. Wie groß ist sie im Vergleich zu anderen Regionen im Spiel und welche Herausforderungen erwarten die Spieler?

Daniel: Die Erweiterung verdoppelt effektiv unsere Weltkarte mit sechs verschiedenen Zonen, jede mit ihrer eigenen einzigartigen Geschichte. Die Spieler werden auf vier neue Weltbosse, drei neue Abyss-Dungeons und zwei neue Erzbosse treffen.

Und das ist nur die Spitze des Eisbergs – es gibt eine unglaubliche Menge an Inhalten außerhalb der Region selbst.

Was ist mit den Solo-Dungeons und dem neuen Schwierigkeitsgrad?

Daniel: Wir führen ein fünfstufiges Schwierigkeitssystem für Solo-Dungeons ein, wobei die Basisstufe zugänglicher ist als unsere aktuellen Koop-Inhalte.

Ich möchte noch nicht zu viele Einzelheiten verraten, aber wir werden in unseren kommenden Artikeln über Talandre detaillierte Informationen über Mechanismen und Belohnungen geben.

Das neue Artefaktsystem ermöglicht es den Spielern, einzigartige Fähigkeiten und Boni mit anpassbaren Sets freizuschalten. Könnt ihr uns Beispiele nennen und erklären, wie es jetzt funktioniert?

Daniel: Das Artefaktsystem führt eine neue Ebene der Charakteranpassung durch eine spezielle Schnittstelle mit sechs Slots ein. Die Spieler können vier Talisteine sowie einen Mond- und einen Sonnenstein ausrüsten und so einzigartige Kombinationen für Set-Boni schaffen.

Die Mond- und Sonnensteine sorgen für zusätzliche Tiefe, da sie sowohl passive als auch aktive Fähigkeiten bieten. Wir arbeiten mit den Entwicklern der Community zusammen, um vor der Veröffentlichung umfassende Anleitungen zu erstellen. Haltet Ausschau nach diesen, sobald sie veröffentlicht werden!

Was macht euch am meisten stolz auf die neue Erweiterung und warum?

Daniel: Ich bin besonders stolz auf die Verbesserungen am Kernsystem. Wir haben bewiesen, dass wir uns um grundlegende Gameplay-Elemente kümmern und gleichzeitig aufregende neue Inhalte liefern wollen. Diese Erweiterung stellt eine hervorragende Balance zwischen beiden Aspekten dar.

Wie geht ihr mit negativem Feedback um?

Daniel: Wir betrachten jedes Feedback als wertvollen Beitrag von leidenschaftlichen Spielern, die den Erfolg des Spiels sehen wollen.

Ob positiv oder kritisch, wir hören zu und ergreifen Maßnahmen auf der Grundlage der Anregungen unserer Community.

Throne and Liberty gehört den Spielern, und unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass sie die bestmögliche Erfahrung machen können. Es gibt nichts Wichtigeres für uns, als kritisches Feedback zu erhalten und positive Änderungen vorzunehmen, um das Spiel für unsere Spieler stetig zu verbessern.

Was waren eurer Meinung nach die größten Herausforderungen bei der Entwicklung der heutigen Erweiterung?

Daniel: Das Zeitmanagement war unsere größte Herausforderung. Wir hatten zahlreiche aufregende Features, die wir implementieren wollten, aber wir haben uns erfolgreich darauf konzentriert, die wirkungsvollsten Änderungen zu liefern, nach denen unsere Spieler gefragt haben.

Die Waffenbeherrschung bekommt ein großes Update, bitte erzählt uns mehr darüber.

Daniel: Wir freuen uns sehr über das erweiterte System der Waffenbeherrschung! Es bietet eine tiefere Anpassung des Builds durch vier Segmente: Angriff, Verteidigung, Unterstützung und Taktik.

Jeder Bereich verfügt über einzigartige passive Fähigkeiten und epische Knotenpunkte für zusätzlichen Machtzuwachs. Wir haben das Erfahrungsverteilungssystem überarbeitet und accountweite passive Fähigkeiten eingeführt, die mit der Gesamtpunktzahl der Beherrschung skalieren. Wir arbeiten außerdem mit Inhaltserstellern zusammen, um umfassende Anleitungen für dieses System zu erstellen.

Können sich Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten auf neue Throne and Liberty Perks freuen?

Daniel: Es wird neue Perks für Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten geben, die sie mit Throne and Liberty genießen können, und sie werden nach der Erweiterung Wilds of Talandre kommen. Bleibt auf unseren Social-Media-Kanälen und unserer Website für weitere Details dran!

Was möchtet ihr den Lesern von XboxDynasty.de noch mitteilen?

Daniel: Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für neue und wiederkehrende Spieler, um in Throne and Liberty einzusteigen.

Mit der Rücksetzung der Ausrüstung und Servern voller neuer Abenteurer und erfahrener Veteranen hat jeder die Möglichkeit, sich in Solisium einen Namen zu machen. Wir freuen uns darauf, die Reaktionen der Spieler auf Wilds of Talandre zu sehen.

Es ist eine riesige Erweiterung mit so vielen neuen Dingen, die die Spieler entdecken und erforschen können. Bringt euren Kampfgeist mit und schließt euch uns in diesem aufregenden neuen Kapitel an. Wir sehen uns am 6. März in Solisium!