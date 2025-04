Through the Nightmares: Sandmann reist durch Kindheitsängste

Autor:, in / Through the Nightmares

Through the Nightmares bringt im Juni 2025 traumhafte Platforming-Action auf Konsolen und PC.

Sandman Team kündigt in Zusammenarbeit mit Pingle Studio an, dass Through the Nightmares, ein herausfordernder Plattformer, der im Traum eines Kindes spielt, im Juni 2025 auf Steam, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erscheinen wird.

Der neu veröffentlichte Trailer zeigt Sandmans herausragende Fähigkeit zur Größenveränderung, die erschreckende Traumwelt von Morpheus und einige der spannenden Schauplätze, die die Spieler im vollständigen Spiel erwarten.

Through the Nightmares wurde über neun Jahre hinweg entwickelt und bietet präzises Platforming, dass die Fähigkeiten des Spielers fordert.

Für alle, die sich Morpheus stellen und den ersten Schritt in sein Reich wagen wollen, ist jetzt eine erweiterte Through the Nightmares-Demo auf Steam verfügbar, und eine Konsolen-Demo folgt in Kürze.

In Through the Nightmares übernehmen die Spieler die Kontrolle über Sandman, einen Schutzgeist, der für friedlichen Schlaf sorgt. Doch die Träume werden dunkel, als Morpheus, eine korrupte Gottheit, unschuldige Kinder in einem endlosen Albtraum gefangen hält. Um sie zu retten, muss Sandman in eine surreale, gefährliche Traumwelt reisen.

Die Spieler werden in drei Kapiteln der Spielgeschichte mit über 45 sorgfältig gestalteten Levels konfrontiert. Jeder Albtraum ist eine zum Leben erweckte Kindheitsangst – von Kreaturen, die in dunklen Wäldern lauern, bis hin zu Monstern, die sich unter den Betten verstecken.

Through the Nightmares wurde bereits für sein brutales, aber dennoch sehr lohnendes Gameplay gelobt und bietet ein gnadenloses, präzises Jump’n’Run-Erlebnis.

Angeführt wird das Spiel von Sandmans Fähigkeit, seine Größe zu verändern, was sich direkt auf die Physik auswirkt und den Schwung, die Sprungbögen und die Art und Weise, wie der Spieler Hindernisse, Fallen und geheime Pfade umgeht, verändert.

Die Kinder warten schon. Aber der Traum weiß bereits, dass ihr hier seid… und er wird vor nichts Halt machen, um sicherzustellen, dass ihr nie wieder geht.

Features

Größenveränderliches Platforming: Verändert eure Größe, um euch durch enge Räume zu zwängen, Fallen zu umgehen und versteckte Abkürzungen zu entdecken.

Verändert eure Größe, um euch durch enge Räume zu zwängen, Fallen zu umgehen und versteckte Abkürzungen zu entdecken. Herausforderndes Gameplay: Genießt rücksichtsloses, präzises Jump’n’Run mit sofortigem Respawn und einem einzigartigen Checkpoint-System, mit dem ihr durch die Verwendung eines Sammelgegenstandes bestimmen könnt, wo ihr wieder auftaucht.

Genießt rücksichtsloses, präzises Jump’n’Run mit sofortigem Respawn und einem einzigartigen Checkpoint-System, mit dem ihr durch die Verwendung eines Sammelgegenstandes bestimmen könnt, wo ihr wieder auftaucht. Handgefertigte Traumlandschaften: Erkundet Dutzende von handgefertigten Levels in drei Kapiteln und sechs verschiedenen Orten, die auf nordischer Folklore, modernen Vorstädten und mittelalterlichen Ruinen basieren.

Erkundet Dutzende von handgefertigten Levels in drei Kapiteln und sechs verschiedenen Orten, die auf nordischer Folklore, modernen Vorstädten und mittelalterlichen Ruinen basieren. Reaktive Umgebungen: Manipuliert die Traumlandschaft mit Sandmans Fähigkeiten, um neue Wege zu erschließen, Geheimnisse zu entdecken und knifflige Herausforderungen zu lösen.

Manipuliert die Traumlandschaft mit Sandmans Fähigkeiten, um neue Wege zu erschließen, Geheimnisse zu entdecken und knifflige Herausforderungen zu lösen. Erzählungsabhängige Sammelobjekte: Sammelt persönliche Gegenstände aus jedem Alptraum, um mehr über die Vergangenheit der Kinder zu erfahren, die tiefere Geschichte zu enthüllen und die Wahrheit über Morpheus‘ Schicksal herauszufinden.

Sammelt persönliche Gegenstände aus jedem Alptraum, um mehr über die Vergangenheit der Kinder zu erfahren, die tiefere Geschichte zu enthüllen und die Wahrheit über Morpheus‘ Schicksal herauszufinden. Beeindruckende Grafik und eindringlicher Soundtrack: Die Traumlandschaften der Alpträume werden mit beeindruckender Low-Poly-Grafik und einer eindringlichen Originalmusik zum Leben erweckt.