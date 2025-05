Through the Nightmares: Teuflische Xbox-Demo abrufbar

Autor:, in / Through the Nightmares

Das teuflisch schwere Through the Nightmares erscheint am 19. Juni, die Demo ist ab heute spielbar.

Through the Nightmares, der herausfordernde Plattformer von Entwickler Sandman Team und Publisher Pingle Studio, erscheint offiziell am 19. Juni 2025 für PC und Konsolen.

Zur Feier des Tages gibt es jetzt eine brandneue Demo für PlayStation und Xbox, die Konsolenspieler dazu einlädt, in ein Sidescrolling-Traumszenario abzutauchen, das bereits Spieler auf Steam in Angst und Schrecken versetzt hat.

Für diejenigen, die ihre Albträume lieber unterwegs erleben möchten, erscheint am 5. Juni eine Demo für die Switch.

Der Alarm wurde auch für den neuen Trailer ausgelöst, der einen frechen Blick auf das herrlich traumwandlerische, oft grausame – aber immer lustige – Leveldesign des Spiels bietet.

Through the Nightmares erscheint am 19. Juni für PC, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch.