Thrustmaster T.Flight Hotas One: Microsoft Flight Simulator Edition vorgestellt

Thrustmaster und Xbox arbeiten für eine Microsoft Flight Simulator Edition des T.Flight Hotas Ones zusammen.

Um die bevorstehende Veröffentlichung des Microsoft Flight Simulator 2024 am 19. November zu feiern, gibt Thrustmaster seine Zusammenarbeit mit Xbox bekannt und stellt den T.Flight Hotas One Microsoft Flight Simulator Edition vor.

Thrustmasters Bestseller ist zurück mit einem neuen Look, der das offizielle Logo des Microsoft Flight Simulator zeigt. Dieser komplette, präzise und einfach zu bedienende Hands-On-Schubhebel und Stick (HOTAS) ist der ideale Begleiter für den Einstieg in die Flugsimulation, zum Lernen und zum raschen Fortschritt im Microsoft Flight Simulator 2024.

EINE EINZIGARTIGE KOOPERATION ZWISCHEN THRUSTMASTER UND MICROSOFT

Thrustmaster ist erfreut, seine langjährige Kooperation mit Microsoft auszuweiten und eine neue Version des Bestsellers T.Flight Hotas One zu präsentieren. Dieser ist mit dem Microsoft Flight Simulator-Logo und einem ikonischen weiß-blau-schwarzem Design versehen.

Dank dieser dynamischen Lizenzvereinbarung kann Thrustmaster die Markteinführung dieses neuen Produkts mit der Veröffentlichung des Microsoft Flight Simulator 2024 am 19. November 2024 zeitgleich verbinden.

EIN KOMPLETTER, IMMERSIVER UND PRÄZISER BEGLEITER FÜR EINEN SCHNELLEN EINSTIEG UND FORTSCHRITT

Der T.Flight Hotas One Microsoft Flight Simulator Edition ist die perfekte Ausrüstung, um ein rundum immersives Flugerlebnis im Microsoft Flight Simulator 2024 zu schaffen. Es ist eine Gelegenheit, um sich vom Controller bzw. Tastatur und Maus zu trennen und eine präzise Steuerung und ein immersives Fluggefühl wie nie zuvor zu erleben.

Der T.Flight Hotas One Microsoft Flight Simulator Edition wird direkt an die Xbox Series X|S oder den PC angeschlossen, um Microsoft Flight Simulator 2024 sofort zu spielen.

Er verfügt über einen Joystick, einen Schubhebel und insgesamt 14 Tasten, einen Schnelltrigger und einen multidirektionalen Hutschalter. Mit 10-Bit-Präzision und 5 Achsen (einschließlich der Z-Achse) ist der T.Flight Hotas One Microsoft Flight Simulator Edition der perfekte Begleiter, wenn es gilt schnelle Fortschritte zu erzielen.

DER HOTAS, DER SICH SEINER SPIELUMGEBUNG ANPASST

Joystick und Schubhebel des T.Flight Hotas One Microsoft Flight Simulator Edition sind abnehmbar, ein echter Vorteil für Spieler, die sich der jeweiligen Spielumgebung anpassen wollen. Für Xbox Series X|S-Spieler, die auf dem Sofa spielen, ist es möglich, den Joystick am Schubhebel befestigt zu lassen und mit dem HOTAS auf dem Schoß in das Spiel einzutauchen, während die Standsicherheit erhalten bleibt. Wer auf dem Schreibtisch spielt, kann den Joystick vom Schubhebel abnehmen, um eine Konfiguration zu erhalten, die dem Setup echter Piloten gleichkommt.

EINFACHE NUTZUNG DES DOPPELRUDERSYSTEMS

Um die seitlichen Bewegungen des Flugzeugs (bekannt als „Gieren“) problemlos zu beherrschen, bietet der T.Flight Hotas One Microsoft Flight Simulator Edition zwei einfache Möglichkeiten, die Ruderfunktion zu nutzen. Sowohl das Drehruder (Z-Achse) am Joystick als auch der progressive Kipphebel hinter dem Schubhebel können zur Steuerung des Gierens des Flugzeugs verwendet werden.

DAS IDEALE EQUIPMENT FÜR EINEN PILOTEN MIT VERSCHIEDENEN FLUGZEUGTYPEN

Die Konfiguration der Tasten im T.Flight Hotas One Microsoft Flight Simulator Edition wurde so konzipiert, dass das Training bei unterschiedlichen Flugsessions erleichtert und unterstützt wird. Dieser HOTAS ist nicht nur vielseitig, sondern verfügt auch über eine große Handauflage für mehr Komfort und einen einstellbaren Widerstand des Joysticks, um sich an die Vorlieben aller Nutzer anzupassen und die optimalen Bedingungen für weitere Fortschritte zu schaffen.

KOMPATIBEL MIT DEM ECOSYSTEM

Wenn die Fähigkeiten des Piloten mit der Zeit ausgebaut werden, ist der T.Flight Hotas One Microsoft Flight Simulator Edition auch mit den Thrustmaster TFRP (separat erhältlich), den ersten S.M.A.R.T. (Sliding Motion Advanced Rail Tracks)-Ruderpedalen, kompatibel kombinierbar, um ein noch realistischeres Flug-Setup zu erhalten.

Fortgeschrittene Piloten können die Gierkontrolle auf ihre Füße verlagern, um so die Kunst des Fliegens zu perfektionieren.

Der T.Flight Hotas One Microsoft Flight Simulator Edition wird zum empfohlenen Verkaufspreis von 99,99 Euro ab dem 19. November erhältlich sein. Vorbestellungen sind ab sofort bei Händlern wie Amazon möglich.