Thrustmaster TCA Sidestick X Airbus Edition: Von Airbus lizenzierter Flight Stick für Xbox und PC erhältlich

Thrustmaster veröffentlicht heute den TCA Sidestick X Airbus Edition und das TCA Captain Pack X Airbus Edition auch für die Xbox.

Seit ihrer Einführung hat sich die TCA (Thrustmaster Civil Aviation) Airbus Edition-Reihe zu einer Referenz in der zivilen Flugsimulation auf dem PC entwickelt. Diese ergonomischen Replikas des Airbus-Sidesticks und Quadranten (Typ A320/A320neo, Maßstab 1:1) sind offiziell lizenziert für Xbox Series X|S und auch kompatibel mit dem PC.

Die TCA Sidestick X Airbus Edition ist die ultimative Version, welche die Stärken der Vorgängerversion aufgreift und mit einer neu entwickelte Basis und einem verbesserten Schubhebel für mehr Komfort und Zuverlässigkeit sorgt. Neue Tastschalter bieten ein einzigartig realistisches Flugerlebnis!

Dank des neuen Ecosystem-Hubs, der in die Rückseite integriert ist, bietet das Produkt eine vereinfachte Konnektivität mit Software-Unterstützung für die TCA Quadrant Airbus Edition (mit oder ohne Add-ons) und Thrustmaster-Ruderpedale, sodass nur ein einziges USB-Kabel an den PC oder die Konsole angeschlossen werden muss. Dadurch wird das gesamte TCA Airbus Edition Ecosystem mit der Xbox Series X|S kompatibel.

Die TCA Sidestick X Airbus Edition wurde neu gestaltet, um eine bessere Stabilität zu gewährleisten. Neue Anschlüsse wurden integriert, darunter 2 USB-A-Anschlüsse für das Ecosystem, 1 USB-C-Anschluss für die Stromversorgung und eine Klinkenbuchse für das Headset. Die Umschaltung von Xbox- auf PC-Kompatibilität erfolgt mit einem Handgriff.

Die TCA Sidestick X Airbus Edition schließt für einen Monat den Xbox Game Pass Ultimate Service ein. Xbox Game Pass Ultimate umfasst Xbox Live Gold und über 100 hochwertige Spiele. Spiele wie Microsoft Flight Simulator können mit Freunden auf Konsole und PC gespielt werden und obendrein gibt es eine EA Play-Mitgliedschaft.

Die umfangreiche TCA Quadrant Airbus Edition vermittelt ein äußerst realistisches Spielerlebnis. Hierzu tragen die vier Achsen und die zahlreichen ergonomischen, physischen Aktionstasten bei, die speziell für die spektakuläre Steuerung von Anflug- und Landesequenzen entwickelt wurden.

Die Repliken der Steuerungen eines Airbus-Flugzeugs (Typ A320neo) vermitteln ein authentisches Fluggefühl bei der Betätigung der Tasten, Rasten und anderen Bedienelemente des Schubhebels – genau wie bei einem echten Flugkapitän.

Die TCA Sidestick X Airbus Edition ist zum Preis von 119,99 € erhältlich. Die reine PC-Version TCA Sidestick Airbus Edition ist weiterhin erhältlich. Die TCA Captain Pack X Airbus Edition ist zum empfohlenen Verkaufspreis von 299,99 € verfügbar. Sie wird die TCA Captain Pack Airbus Edition (PC-Version) ersetzen.

Auf dem offiziellen Microsoft Flight Simulator-Twitch-Kanal kann man den Flight Stick heute ab 20:00 Uhr in Aktion erleben. Die neue TCA Airbus Edition-Reihe für Xbox Series X|S und PC wird auch auf der Paris Games Week, die vom 2. bis 6. November in Paris stattfindet, am Xbox-Stand präsentiert.