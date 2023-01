Thunderful: Neuigkeiten zu SteamWorld-Spielen in dieser Woche

Autor:, in / Thunderful

Der Publisher der SteamWorld-Reihe kündigt neue Informationen zu seinen Spielen für diese Woche an.

Neuigkeiten zur SteamWorld-Reihe werden in dieser Woche erwartet. In einem kurzen Teaser-Video übermittelte man versteckt in einem Morsecode, der auf den 18. Januar hinweist.

Dass gleich mehrere Spiele in der Entwicklung sind, war unlängst bekannt. So verriet Publisher Thunderful im November 2021, dass sich mit SteamWorld Headhunter ein Third-Person-Action-Adventure in der Mache befindet.

Drei weitere Spiele der Reihe, darunter ein Puzzlespiel für Mobilgeräte mit dem Codenamen „Strawberry“ und ein Aufbauspiel, welches unter dem Namen „Coffee“ für Konsolen und PC entwickelt wird, befinden sich ebenfalls in der Pipeline.