Thunderful: Story-Driven-Entwicklungsstudio Fizbin übernommen

Thunderful gibt die Übernahme des unabhängigen und preisgekrönten Spieleentwicklers Studio Fizbin durch seine Tochtergesellschaft Headup bekannt.

Studio Fizbin wurde 2011 von CEO Alexander Pieper gegründet und verfügt über zwei Studios in Ludwigsburg und Berlin. Der mehrfach ausgezeichnete Developer hat die von Kritikern begeistert aufgenommenen Spiele Say No More! und Minute of Islands entwickelt und arbeitet derzeit an einem neuen Action-Roguelike mit dem Codenamen Project Kokidon.

Studio Fizbin arbeitet bereits seit vielen Jahren mit Thunderful zusammen, das mit Say No More! bereits einen der früheren Titel des Studios veröffentlicht hat. Studio Fizbin wird das elfte Studio von Thunderful und stärkt damit die Fähigkeit des Unternehmens, seine eigenen IPs zu entwickeln, indem es sich auf eine Reihe breit gefächerter Talente stützt.

Studio Fizbin wird weiterhin an seinem in Entwicklung befindlichen Action-Roguelike-Projekt Kokidon arbeiten und seine kreative Freiheit behalten. Die Integration von Studio Fizbin umfasst auch die Übernahme aller vom Studio entwickelten IPs, wie z. B. das für den IGF nominierte Minute of Islands und die sehr erfolgreiche Point-and-Click-Serie The Inner World.

„Studio Fizbin ist das erste Studio, mit dem wir aufgrund unserer starken Partnerschaft von einer Publishing-Beziehung zu einer Übernahme übergegangen sind“, erklärt Agostino Simonetta, Chief Games Officer von Thunderful. „Die Erweiterung der Studioliste von Thunderful durch Akquisitionen ist ein wichtiger Teil unserer Geschäftsstrategie, wenn es darum geht, unser IP-Lineup auszubauen. Mit dem Studio Fizbin, das sich Coatsink, JUMPSHIP, Early Morning Studio und unseren Talenten hinter der SteamWorld-Reihe anschließt, haben wir nun elf Studios, die wir bei der Entfaltung ihrer kreativen Visionen und dem Aufbau starker IPs unterstützen.“ „Wir freuen uns sehr, Teil von Thunderful zu werden und unsere langjährige Beziehung auf die nächste Ebene zu bringen“, so Alexander Pieper, Mitbegründer und CEO von Studio Fizbin. „Der Anschluss an eine größere Organisation wie Thunderful ist ein echter Vorteil für unser Studio, da wir von dem Support und der Infrastruktur profitieren, die Thunderful bietet. Wir erhalten die volle Unterstützung, um unsere kreative Vision zu verfolgen und können uns darauf konzentrieren, Project Kokidon und unsere zukünftigen Spiele zu den besten zu machen, die wir je veröffentlicht haben.“ „Die Partnerschaft zwischen Studio Fizbin und Headup reicht bis in die Anfänge des Studios zurück, so dass die Übernahme der nächste logischer Schritt in der Erfolgsgeschichte von Studio Fizbin ist“, erläutert Dieter Schoeller, CEO von Headup Games. „Sie haben bereits eine Reihe schöner, humorvoller, intelligenter und bewegender Spiele entwickelt, und mit zwei Büros in Deutschland, eines davon direkt im Zentrum der deutschen Hauptstadt Berlin, wird das 20-köpfige Team das Potenzial und die Möglichkeiten von Thunderful in einem der stärksten und aktivsten Märkte und Entwicklungslandschaften des Kontinents weiter ausbauen.“