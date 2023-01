Thunderful: Termin für SteamWorld-Special-Broadcast

Thunderful Games kündigte einen Stream für den 23. Januar 2023 um 18:30 Uhr an, um Neuigkeiten zu SteamWorld Spielen zu verkünden.

Nach einer kleinen Schnitzeljagd wurde nun über den Weg der modernen Medien ein Telegramm an alle Fans von SteamWorld zugestellt.

„Howdy, Fans der SteamWorld! Ihr seid hiermit sehr herzlich eingeladen zur SteamWorld Telegraph: Sondersendung. Am 23. Januar, um 18:30 Uhr, wird SteamWorld Captain und Besserwisser, Brjann Sigurgeirsson, enthüllen, was als Nächstes in der Serie ansteht. Haltet Ausschau nach einem Link auf @SteamWorldGames. Ihr könnt diese Einladung gerne an Kumpels, Dummköpfe und Kinder weitergeben. Alle sind willkommen!“