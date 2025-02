Tides of Annihilation: Außerweltliche Invasion in London

Autor:, in / Tides of Annihilation

Tides of Annihilation wurde für PC und Konsolen angekündigt.

Eclipse Glow Games, ein führender Entwickler von AAA-Titeln mit Sitz in Chengdu, China, hat im Rahmen der Sony State of Play sein kommendes Action-Adventure Tides of Annihilation vorgestellt.

Tides of Annihilation vereint intensive, halsbrecherische Kämpfe, eine fesselnde Geschichte und ein unvergessliches Setting und lädt die Spieler dazu ein, eine kaputte Version des modernen Londons zu erkunden, das durch eine außerweltliche Invasion verändert wurde.

„Die Premiere von Tides of Annihilation beim Sony State of Play ist eine unglaubliche und demütigende Leistung für das Eclipse Glow-Entwicklerteam“, sagt Kun Fu, Lead Game Producer bei Eclipse Glow Games. „Es ist aber auch erst der Anfang. Wir haben eine Welt erschaffen, die die Artus-Legende neu interpretiert, in der sich Themen wie Mut, Loyalität und Heldentum mit einer epischen Geschichte in einer fremden und doch vertrauten Umgebung verbinden, die den Mut echter Spieler auf die Probe stellen und das Genre vorantreiben wird.“

Tides of Annihilation ist ein erzählerischer Einzelspieler-Titel, der in einer verdrehten Version des modernen Londons spielt, das durch eine außerweltliche Invasion katastrophal verändert wurde.

Der Spieler schlüpft in die Rolle von Gwendolyn, der einzigen Überlebenden der Menschheit, und begibt sich auf eine legendäre Reise durch Londons ikonische Umgebung, um ein Geheimnis zu lüften, das das Schicksal der Realität selbst bestimmen wird.

An der Seite von beschwörbaren Spektralrittern kämpfen die Spieler gegen Horden von Gegnern, unvergessliche Endgegner und vertikale Levels in Form von gigantischen Rittern, die die Landschaft durchstreifen.

Tides of Annihilation wird derzeit für PC über Steam und aktuelle Konsolen entwickelt.