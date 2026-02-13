Tides of Annihilation: Eclipse Glow Games veröffentlicht besonderen Neujahrs‑Trailer

Das Team von Eclipse Glow Games, den Entwicklern von Tides of Annihilation, meldet sich mit einem festlichen Gruß zum Chinesischen Neujahr zurück.
Um das Jahr des Pferdes zu feiern, hat das Studio einen speziellen Trailer zusammengestellt, der zahlreiche Figuren und Kreaturen aus dem Spiel in einem farbenfrohen, verspielten Setting präsentiert.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieht aufjedenfall Interessant aus 🙂
Echt witziger Trailer🤣🤣🤣