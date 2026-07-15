Tides of Annihilation: Erstmals auf der gamescom 2026 spielbar

Tides of Annihilation feiert auf der gamescom 2026 seine erste öffentliche Demo in Europa.

Tides of Annihilation wird auf der gamescom 2026 erstmals öffentlich in Europa spielbar sein. Entwickler Eclipse Glow Games lädt Besucher vom 26. bis 30. August in Halle 6, Stand B-050 dazu ein, das Fantasy-Action-Adventure selbst auszuprobieren.

Spieler können dort erstmals in die Rolle von Gwendolyn schlüpfen und das zerstörte London sowie die mythische Welt Avalon erleben. Am Stand erhalten Besucher außerdem weitere Einblicke in das Spiel und das Entwicklerstudio.

Begleitend zur Ankündigung hat Eclipse Glow Games ein neues gamescom-Video veröffentlicht. Zusätzlich bestätigte das Studio, dass Tides of Annihilation mit einem neuen Trailer bei der gamescom Opening Night Live 2026 vertreten sein wird.

Das Action-Adventure spielt in einem verwüsteten London nach einer übernatürlichen Invasion. Auf ihrer Reise versucht Gwendolyn, ihre Schwester zu retten, und nutzt dabei neu entdeckte Kräfte, während sie zwischen der modernen Welt und dem sagenumwobenen Avalon wechselt.

Tides of Annihilation befindet sich für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC (Steam und Epic Games Store) in Entwicklung.