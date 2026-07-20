Tides of Annihilation: Muss Hauptrolle neu besetzen – Gesundheit geht vor

Aus gesundheitlichen Gründen übernimmt Jennifer English die englische Synchronrolle der Protagonistin Gwendolyn in Tides of Annihilation nicht länger. Die Sprecherin bleibt dem Projekt jedoch in einer beratenden Funktion erhalten und unterstützte das Team aktiv bei der Suche nach einer passenden Nachfolgerin.

Wie die Entwickler mitteilen, informierte Jennifer English das Studio bereits im Juni darüber, dass sie die Rolle nicht fortführen könne. Das Team zeigte Verständnis für ihre Entscheidung und betonte, dass ihre Gesundheit oberste Priorität habe.

Während der Übergangsphase half Jennifer English gemeinsam mit weiteren Mitgliedern des Synchroncasts dabei, geeignete Kandidatinnen für die Rolle von Gwendolyn zu finden. Auf ihre Empfehlung sowie die weiterer Sprecher fiel die Wahl schließlich auf eine neue Darstellerin, deren bisherige Arbeiten das Entwicklerteam überzeugten. Besonders hervorgehoben werden ihr Verständnis für die Figur sowie ihr Engagement bei der Interpretation der Hauptcharakterin.

Die neue Sprecherin arbeitet derzeit an den englischen Sprachaufnahmen für die gamescom 2026-Demo von Tides of Annihilation. Spieler werden ihre Interpretation von Gwendolyn erstmals im Hands-on-Demo auf der Messe im August hören. Parallel dazu sollen weitere offizielle Einblicke über die Kanäle des Studios veröffentlicht werden.

Abschließend bedankt sich das Entwicklerteam ausdrücklich bei Jennifer English für ihren Beitrag zum Projekt. Ihre Darstellung habe Gwendolyn mit Tiefe, Stärke, Verletzlichkeit und Herz geprägt. Gleichzeitig wünschen die Entwickler ihr für die Zukunft vor allem eine gute Gesundheit und alles Gute.