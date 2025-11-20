Tides of Annihilation: Packender Break the Mirror Gameplay-Trailer enthüllt

Eclipse Glow Games, der Entwickler des mit Spannung erwarteten Action-Adventure-Titels Tides of Annihilation, präsentierte heute während der Xbox Partner Preview seinen nächsten offiziellen Trailer.

Dieser neue vierminütige Gameplay-Trailer bietet den bisher tiefsten Einblick in das frenetische, spektrale Kampfsystem des Spiels mit drei spielbaren Rittern sowie die monumentale Größe seiner einzigartigen Welt. Das Studio bestätigte außerdem, dass Tides of Annihilation in Zukunft Xbox Play Anywhere (XPA) unterstützen wird.

Das Gameplay-Video im kinoreifen Stil, das anhand von Spielszenen aufgenommen wurde, verlegt die Handlung in einer Inception-ähnlichen Sequenz von den Ruinen Londons in das mysteriöse Reich Avalon in der Anderswelt und bietet einen ersten detaillierten Einblick in das Dual-Frontline-Kampfsystem und die Spiegelwelt (Mirror Realm), eine zerbrochene Welt, die in Spiegelrealitäten aufgeteilt ist.

Die intensive, atemberaubende Action erreicht ihren epischen Höhepunkt, als sowohl Gwendolyn als auch Lamorak – ein besonderer Verbündeter in diesem Kampf – sich in das Spiegelreich hinein- und wieder herausbewegen, um mächtige Angriffe gegen den formwandelnden Boss Tyronoe auszuführen, und dabei die Fähigkeit demonstrieren, zwei Charaktere in diesem großen Bosskampf zu steuern.

„Wir haben eine Welt erschaffen, die die Artus-Legende neu interpretiert und in der sich Themen wie Mut, Loyalität und Heldentum mit einer epischen Geschichte in einer fremden und doch vertrauten Umgebung verflechten, die den Mut echter Gamer auf die Probe stellen und das Genre weiterentwickeln wird“, so Kun Fu, Lead Game Producer bei Eclipse Glow Games. „Wir freuen uns sehr, das nächste Kapitel von Gwendolyns Reise zu präsentieren, und das ist erst der Anfang.“

Tides of Annihilation wird derzeit für Xbox Series X|S, Playstation 5 und PC für Steam und Epic Game Store entwickelt.