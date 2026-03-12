Tides of Annihilation: Path Tracing und DLSS 4.5 machen das Spiel zum Grafik-Showcase

Tides of Annihilation startet mit Path Tracing und DLSS 4.5 und zeigt Grafik-Power im NVIDIA-Video.

Ein düsterer Riss durch London bildet den Auftakt für Tides of Annihilation, das neue Fantasy-Action-Abenteuer, das sich von Artus-Sagen inspirieren lässt und gleichzeitig modernste Grafiktechnologien nutzt.

Technisch setzt Tides of Annihilation auf ein PC-Paket, das klar auf High-End-Hardware abzielt. Die Entwickler integrieren vollständiges Path Tracing, das jede Lichtquelle physikalisch korrekt berechnet und so eine besonders realistische Atmosphäre erzeugt.

Ergänzt wird das durch DLSS 4.5, das die Bildqualität weiter steigert und gleichzeitig hohe Bildraten ermöglicht. Eine interne Präsentation zeigt Gameplay, das auf einer GeForce RTX 5090 bei 4K und maximalen Einstellungen aufgenommen wurde – inklusive DLSS 4 im Multi-Frame-Generation‑Modus mit vierfacher Verstärkung und aktiviertem Path Tracing.