Tides of Annihilation: Path Tracing und DLSS 4.5 machen das Spiel zum Grafik-Showcase

Ein düsterer Riss durch London bildet den Auftakt für Tides of Annihilation, das neue Fantasy-Action-Abenteuer, das sich von Artus-Sagen inspirieren lässt und gleichzeitig modernste Grafiktechnologien nutzt.
Technisch setzt Tides of Annihilation auf ein PC-Paket, das klar auf High-End-Hardware abzielt. Die Entwickler integrieren vollständiges Path Tracing, das jede Lichtquelle physikalisch korrekt berechnet und so eine besonders realistische Atmosphäre erzeugt.
Ergänzt wird das durch DLSS 4.5, das die Bildqualität weiter steigert und gleichzeitig hohe Bildraten ermöglicht. Eine interne Präsentation zeigt Gameplay, das auf einer GeForce RTX 5090 bei 4K und maximalen Einstellungen aufgenommen wurde – inklusive DLSS 4 im Multi-Frame-Generation‑Modus mit vierfacher Verstärkung und aktiviertem Path Tracing.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Path Tracing ist schon wirklich der Hammer.
Die Lichtverhältnisse sind schon atemberaubend im Path Tracing Modus.
Leider immer noch kein Release Termin :/
Hoffentlich wird es auf dem SGF gezeigt.
ist ja alles schön und gut. Sieht in Bewegung auch beeindruckend aus, aber macht es das Spiel oder in Zukunft die Spiele wirklich besser? Ich behaupte: Nein!
Sieht schon geil aus, aber dann muss man erstmal so eine abartig teure Grafikkarte haben.
Sieht schon beeindruckend aus.
Path Tracing sieht schon Klasse aus, aber auch ohne sieht das Spiel nach einer richtigen Grafikbombe aus.
Und ein Danke geht an die Asiatischen Entwickler, das Weiße Frauen in Spielen nicht immer aussehen müssen wie die letzte Kampflesbe oder Sumpftroll.