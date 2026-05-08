Tides of Tomorrow: Begeistert Kritiker im neuen Accolades Trailer

Mit einem neuen Accolades Trailer rückt DigixArt das narrative Abenteuer Tides Of Tomorrow erneut ins Rampenlicht und zeigt, wie positiv das atmosphärische Story-Spiel von der Fachpresse aufgenommen wurde.

Der Trailer bündelt verschiedene Kritikerstimmen und hebt hervor, wie stark das Spiel mit seiner dichten Atmosphäre und seiner erzählerischen Struktur überzeugen konnte. Im Mittelpunkt steht dabei die Reise durch eine Welt, in der Entscheidungen spürbare Konsequenzen haben und den Verlauf der Geschichte maßgeblich beeinflussen.

Tides Of Tomorrow setzt auf ein narratives Abenteuerkonzept, bei dem Spieler durch ihre Entscheidungen den Verlauf der Handlung formen. Die sogenannte „Online Story-Link“-Mechanik ergänzt dieses System und sorgt dafür, dass Entscheidungen auch in einem vernetzten Spielerlebnis eine Rolle spielen können.

Das Spiel ist bereits für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Zusätzlich können PC- und PS5-Spieler eine kostenlose Demo ausprobieren, die einen ersten Einblick in das Online-Story-Link-System bietet.

Der Accolades Trailer dient damit vor allem als Rückblick auf die bisherige Resonanz und zeigt, wie das Spiel im Genre der narrativen Adventures eingeordnet wird.