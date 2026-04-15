Tides of Tomorrow: Demo jetzt nur für PlayStation5 verfügbar

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Image: THQ Nordic GmbH

Tides of Tomorrow Demo jetzt für PlayStation 5 verfügbar – aber nicht für Xbox!

THQ Nordic und DigixArt Studios haben heute die Demo für das Plasticpunk Narrative Adventure Tides of Tomorrow auf PlayStation 5 veröffentlicht.

Damit können Konsolenspieler und Spielerinnen weltweit erstmals das Online Story-Link erleben – DigixArts bahnbrechende Technologie, die es ermöglicht, die Konsequenzen der Entscheidungen eines vorherigen Tidewalkers direkt im eigenen Spiel zu spüren. Tides of Tomorrow erscheint am 22. April – passend zum Global Earth Day.

Vorbesteller erhalten den Delta Agent DLC, der einen exklusiven Skin für den eigenen Tidewalker sowie das Boot enthält.

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47 Kommentare Added

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  1. ZombieGott79 91360 XP Posting Machine Level 1 | 15.04.2026 - 10:52 Uhr

    Sry aber wenn es schon so anfängt mit Demo nur auf Ps5 und nicht auch für Xbox ist das definitiv ein schlechtes Zeichen. Würde da an die Leute nur eins raten. Wartet Test ab oder lass es links liegen

    1
  2. Vayne1986 42835 XP Hooligan Schubser | 15.04.2026 - 10:54 Uhr

    Spiel interessant mich jetzt nicht so. Ist trotzdem ärgerlich, dass es für Xbox keine Demo gibt.

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  5. Ash2X 329540 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 15.04.2026 - 12:05 Uhr

    Tja, dann wirds halt ein günstiger Sale-Kauf.

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    • BLACK 8z 113510 XP Scorpio King Rang 2 | 15.04.2026 - 12:21 Uhr
      Antwort auf Ash2X

      Oder ne Day 1 GP Veröffentlichung, darum haben Sie sich ne Demo gespart… 😜
      Ne, ich würde das dann links liegen lassen für diese Frechheit.

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  7. Hey Iceman 890915 XP Xboxdynasty All Star Platin | 15.04.2026 - 12:27 Uhr

    DAnn spiele ich es auf der Playsi an und kaufe es in nem Sale auf der Xbox 🤷‍♂️

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  8. Sagitari GER 16610 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 15.04.2026 - 12:35 Uhr

    Hat Sony sicherlich tief in die Tasche für gegriffen das die Demo nicht auf der Xbox erscheint….

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