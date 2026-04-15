Tides of Tomorrow: Demo jetzt nur für PlayStation5 verfügbar

THQ Nordic und DigixArt Studios haben heute die Demo für das Plasticpunk Narrative Adventure Tides of Tomorrow auf PlayStation 5 veröffentlicht.
Damit können Konsolenspieler und Spielerinnen weltweit erstmals das Online Story-Link erleben – DigixArts bahnbrechende Technologie, die es ermöglicht, die Konsequenzen der Entscheidungen eines vorherigen Tidewalkers direkt im eigenen Spiel zu spüren. Tides of Tomorrow erscheint am 22. April – passend zum Global Earth Day.
Vorbesteller erhalten den Delta Agent DLC, der einen exklusiven Skin für den eigenen Tidewalker sowie das Boot enthält.
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47 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sry aber wenn es schon so anfängt mit Demo nur auf Ps5 und nicht auch für Xbox ist das definitiv ein schlechtes Zeichen. Würde da an die Leute nur eins raten. Wartet Test ab oder lass es links liegen
Spiel interessant mich jetzt nicht so. Ist trotzdem ärgerlich, dass es für Xbox keine Demo gibt.
Das Spiel spricht mich überhaupt nicht an.
Da schau ich definitiv heute mal rein,Spiel spricht mich schon an
Tja, dann wirds halt ein günstiger Sale-Kauf.
Oder ne Day 1 GP Veröffentlichung, darum haben Sie sich ne Demo gespart… 😜
Ne, ich würde das dann links liegen lassen für diese Frechheit.
Die Optik ist in meinen Augen wirklich unansehnlich.
DAnn spiele ich es auf der Playsi an und kaufe es in nem Sale auf der Xbox 🤷♂️
Hat Sony sicherlich tief in die Tasche für gegriffen das die Demo nicht auf der Xbox erscheint….
Spricht mich nicht so wirklich an. 🤷