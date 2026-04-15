Tides of Tomorrow: Demo jetzt nur für PlayStation5 verfügbar

Tides of Tomorrow Demo jetzt für PlayStation 5 verfügbar – aber nicht für Xbox!

THQ Nordic und DigixArt Studios haben heute die Demo für das Plasticpunk Narrative Adventure Tides of Tomorrow auf PlayStation 5 veröffentlicht.

Damit können Konsolenspieler und Spielerinnen weltweit erstmals das Online Story-Link erleben – DigixArts bahnbrechende Technologie, die es ermöglicht, die Konsequenzen der Entscheidungen eines vorherigen Tidewalkers direkt im eigenen Spiel zu spüren. Tides of Tomorrow erscheint am 22. April – passend zum Global Earth Day.

Vorbesteller erhalten den Delta Agent DLC, der einen exklusiven Skin für den eigenen Tidewalker sowie das Boot enthält.