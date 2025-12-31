Tides of Tomorrow: Die gefährlichste Frau von Pleasureland erobert 2026 die Konsolenwelt

Marauder‑Anführerin Nyx im Rampenlicht: Tides of Tomorrow bringt euch 2026 eine der spannendsten Figuren des Jahres.

Mit Nyx stellt Tides of Tomorrow eine zentrale Figur seines kommenden Action‑Abenteuers vor.

Nyx ist der Besitzer von Pleasureland, einem Ort, der in der Spielwelt als Zentrum für Unterhaltung, Handel und Einfluss gilt.

Als führender Charakter innerhalb der Marauders hat sie sich ihren Status über Jahre hinweg erkämpft und verteidigt. Ihre Rolle zeigt, wie stark Machtstrukturen, Loyalitäten und persönliche Ambitionen in der Welt von Tides of Tomorrow miteinander verknüpft sind. Für euch als Spieler eröffnet Nyx einen wichtigen Einblick in die gesellschaftlichen und politischen Spannungen, die das Spiel prägen.

Tides of Tomorrow erscheint am 24. Februar 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Das Spiel wird sowohl digital als auch als physische Retail‑Version verfügbar sein.