Tides of Tomorrow: Die gottgleiche Anführerin der Mystics vorgestellt

Mit einem neuen Charakterprofil rückt Tides of Tomorrow eine der zentralen Figuren seines Universums ins Rampenlicht: Voot, die gottähnliche Anführerfigur der Mystics und Mutter von Nahe und Efod.

Der Trailer zeigt sie als rätselhafte, beinahe überirdische Gestalt, die von ihren Anhängern verehrt wird – doch das Spiel stellt die Frage, ob diese Verehrung gerechtfertigt ist oder ob sich hinter den Mythen eine ganz andere Wahrheit verbirgt.

Voot verkörpert die spirituelle Macht der Mystics und steht im Zentrum zahlreicher Konflikte. Spieler entscheiden selbst, ob sie sich ihrer Autorität beugen oder die Geheimnisse ihrer Gemeinschaft aufdecken. Das Profil deutet an, dass ihre Rolle weit über religiöse Führung hinausgeht und tief in die Geschichte der Welt eingreift.

Tides of Tomorrow erscheint am 22. April 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S – sowohl digital als auch als physische Retail-Version in wichtigen Regionen.