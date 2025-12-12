Tides of Tomorrow: Eyla sorgt für riesige Wellen im kommenden Sci-Fi-Abenteuer

Mit Eyla stellt das Team hinter Tides of Tomorrow einen weiteren zentralen Charakter des kommenden Sci-Fi-Survival-Abenteuers vor.
Ihr lernt Eyla als Reclaimer kennen, einen Scavenger, der in einer lebensfeindlichen Wasserwelt ums Überleben kämpft und dabei sowohl Hoffnung als auch Entschlossenheit verkörpert.
Eyla lebt mit dem Bewusstsein einer begrenzten Lebenszeit und versucht deshalb, jeden Moment auszukosten. Seine tiefe Bindung zu den Reclaimern und seine Leidenschaft für die vielfältigen Meereskreaturen prägen seinen Charakter und motivieren ihn, selbst in aussichtslosen Situationen weiterzukämpfen.
Die Veröffentlichung von Tides of Tomorrow für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S am 24. Februar 2026 rückt immer näher.
Ist schön, dass es auch Spiele gibt, die nicht nur aus Blau- und Grautönen besteht
An Blautönen mangelts hier aber auch nicht^^
Im vergleich zu vielen anderen Games ist das allerdings sehr bunt
Noch nie von gehört.
Ist wahrscheinlich bei jedem Spiel so, dass du vor dem ersten Mal noch nie davon gehört hast 😉
Scheint das die allgemeine Spielgrafik endlich next gen Standard geschafft hat.
Das Spiel erinnert mich übelst stark an Brink, war damals richtig cool aber hatte nie wirklich Erfolg.
das Spiel sieht gar nicht mal so uninteressant aus