Tides of Tomorrow: Eyla sorgt für riesige Wellen im kommenden Sci-Fi-Abenteuer

8 Autor: , in News / Tides of Tomorrow
Image: THQ Nordic GmbH

Neue Charaktervorstellung vor Release: Eyla aus Tides of Tomorrow begeistert Fans mit emotionalem Story-Profil.

Mit Eyla stellt das Team hinter Tides of Tomorrow einen weiteren zentralen Charakter des kommenden Sci-Fi-Survival-Abenteuers vor.

Ihr lernt Eyla als Reclaimer kennen, einen Scavenger, der in einer lebensfeindlichen Wasserwelt ums Überleben kämpft und dabei sowohl Hoffnung als auch Entschlossenheit verkörpert.

Eyla lebt mit dem Bewusstsein einer begrenzten Lebenszeit und versucht deshalb, jeden Moment auszukosten. Seine tiefe Bindung zu den Reclaimern und seine Leidenschaft für die vielfältigen Meereskreaturen prägen seinen Charakter und motivieren ihn, selbst in aussichtslosen Situationen weiterzukämpfen.

Die Veröffentlichung von Tides of Tomorrow für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S am 24. Februar 2026 rückt immer näher.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen.

  1. DrFreaK666 182600 XP Battle Rifle Elite | 12.12.2025 - 10:38 Uhr

    Ist schön, dass es auch Spiele gibt, die nicht nur aus Blau- und Grautönen besteht

  4. de Maja 311495 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 12.12.2025 - 10:56 Uhr

    Das Spiel erinnert mich übelst stark an Brink, war damals richtig cool aber hatte nie wirklich Erfolg.

