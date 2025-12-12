Tides of Tomorrow: Eyla sorgt für riesige Wellen im kommenden Sci-Fi-Abenteuer

Neue Charaktervorstellung vor Release: Eyla aus Tides of Tomorrow begeistert Fans mit emotionalem Story-Profil.

Mit Eyla stellt das Team hinter Tides of Tomorrow einen weiteren zentralen Charakter des kommenden Sci-Fi-Survival-Abenteuers vor.

Ihr lernt Eyla als Reclaimer kennen, einen Scavenger, der in einer lebensfeindlichen Wasserwelt ums Überleben kämpft und dabei sowohl Hoffnung als auch Entschlossenheit verkörpert.

Eyla lebt mit dem Bewusstsein einer begrenzten Lebenszeit und versucht deshalb, jeden Moment auszukosten. Seine tiefe Bindung zu den Reclaimern und seine Leidenschaft für die vielfältigen Meereskreaturen prägen seinen Charakter und motivieren ihn, selbst in aussichtslosen Situationen weiterzukämpfen.

Die Veröffentlichung von Tides of Tomorrow für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S am 24. Februar 2026 rückt immer näher.