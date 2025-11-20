Tides of Tomorrow: Nahe im neuen Charakterprofil vorgestellt

Nahe entfesselt die Welt von Tides of Tomorrow und eröffnet euch ein neues Xbox-Abenteuer.

Nahe führt euch in die düstere und geheimnisvolle Welt von Tides of Tomorrow und öffnet den Blick auf ein storygetriebenes Abenteuer, das jede eurer Entscheidungen mit spürbaren Konsequenzen verknüpft.

Die Geschichte entwickelt sich nicht nur durch eure eigenen Handlungen, sondern auch durch die Wege der Tidewalkers, die vor euch diese dynamische Welt geprägt haben.

Dadurch entsteht eine fortlaufende Erzählung, die sich wie ein lebendiger Organismus anfühlt und die ihr als Spieler aktiv beeinflusst. Für Fans von Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC verspricht der Titel intensive Narrative, starke Charakterprofile und eine immersive Gameplay-Struktur, die moderne Gaming-Standards erfüllt.

Tides of Tomorrow erscheint am 24. Februar 2026 sowohl digital als auch als physische Edition und richtet sich an alle, die auf der Xbox nach storyreichen Abenteuern, atmosphärischem Worldbuilding und tiefem Charakterfokus suchen.