Tides of Tomorrow: Narrative Abenteuer startet jetzt für Xbox, PS5 und PC

Tides of Tomorrow ist ab sofort für Xbox, PS5 und PC erhältlich.

Das narrative Adventure Tides of Tomorrow ist ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar und bringt ein neues Story-Konzept in einer stark geprägten Endzeitwelt.

Entwickelt wurde das Spiel von DigixArt aus Montpellier, Frankreich, dem Studio hinter dem von Kritikern gefeierten Road 96. Im Mittelpunkt steht eine atmosphärische „Plasticpunk“-Welt, in der die letzten Überreste der Menschheit auf Inseln und teilweise überfluteten Städten ums Überleben kämpfen.

Tides of Tomorrow kombiniert eine Einzelspieler-Erfahrung mit einer besonderen Online-Story-Link-Funktion, die das Spielerlebnis indirekt mit anderen Spielern verbindet. Entscheidungen anderer Spieler, sogenannter „Tidewalker“, beeinflussen dabei den eigenen Spielverlauf.

Spieler können dabei gezielt den Entscheidungen anderer folgen oder diese aktiv umkehren. Dazu zählen Einflüsse von Freunden, Streamern, Entwicklern oder völlig fremden Spielern, wodurch sich individuelle Handlungsstränge entwickeln.

Die Spielwelt ist von einer Krankheit bedroht, die große Teile der verbleibenden Lebensformen betrifft. Entscheidungen im Spiel sollen dabei bestimmen, ob der Wiederaufbau unterstützt oder der Niedergang weiter vorangetrieben wird.