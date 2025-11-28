Tides of Tomorrow: Neuer Charakterfokus zu Obin gibt tiefen Einblick

Der kommende Titel Tides of Tomorrow rückt mit einem neuen Charakterprofil die Figur Obin in den Mittelpunkt.
Obin ist der Anführer der Marauders und gilt als kompromissloser und gewalttätiger Widersacher, der euch herausfordert und eure Entscheidungen direkt beeinflusst. Seine Motivation liegt im Versuch, die Kontrolle über alle Ozen zu übernehmen, was ihn zu einem zentralen Element der Handlung macht.
Das Story-Link-System des Spiels reagiert auf eure Entscheidungen, wodurch Obin je nach euren Handlungen unterschiedlich auf euch wirkt und sein Verhalten neue Wendungen in der Geschichte auslösen kann.
Tides of Tomorrow erscheint am 24. Februar 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.
Neben digitalen Versionen wird das Spiel auch physisch im Handel verfügbar sein. Für Xbox Spieler entsteht damit ein weiteres narrativ orientiertes Rollenspiel, das eine dynamische Welt mit variablen Spielerpfaden verbindet und durch seine Charaktertiefe wichtige Impulse für die Story liefert.
Noch nie von dem Spiel gehört und der Trailer hilft jetzt auch nicht gerade dabei zu erfahren um was für eine Art Rollenspiel es sich handelt. Schade, denn grundsätzlich bin ich interessiert.
Die Beleuchtung ist ja grauenhaft.
Das Konzept von dem Spiel ist ganz interessant, aber der Trailer ist ja wirklich schlecht vom Lichtverhältnis.