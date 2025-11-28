Tides of Tomorrow: Neuer Charakterfokus zu Obin gibt tiefen Einblick

Tides of Tomorrow enthüllt neuen Charakter: Obin setzt euch im Kampf um die Ozen unter Druck.

Der kommende Titel Tides of Tomorrow rückt mit einem neuen Charakterprofil die Figur Obin in den Mittelpunkt.

Obin ist der Anführer der Marauders und gilt als kompromissloser und gewalttätiger Widersacher, der euch herausfordert und eure Entscheidungen direkt beeinflusst. Seine Motivation liegt im Versuch, die Kontrolle über alle Ozen zu übernehmen, was ihn zu einem zentralen Element der Handlung macht.

Das Story-Link-System des Spiels reagiert auf eure Entscheidungen, wodurch Obin je nach euren Handlungen unterschiedlich auf euch wirkt und sein Verhalten neue Wendungen in der Geschichte auslösen kann.

Tides of Tomorrow erscheint am 24. Februar 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Neben digitalen Versionen wird das Spiel auch physisch im Handel verfügbar sein. Für Xbox Spieler entsteht damit ein weiteres narrativ orientiertes Rollenspiel, das eine dynamische Welt mit variablen Spielerpfaden verbindet und durch seine Charaktertiefe wichtige Impulse für die Story liefert.