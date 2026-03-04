Tides of Tomorrow: Pre-Order-Trailer zeigt eine überflutete Welt

Dieses Spiel verändert alles, was ihr entscheidet – Tides of Tomorrow startet im April!

Tides of Tomorrow entführt ab dem 22. April 2026 in eine überflutete Welt, in der jede Entscheidung dauerhafte Spuren hinterlässt.

Wasser bedeckt den Horizont, Städte versinken im Nebel und zwischen rostenden Relikten treibt die Frage nach Verantwortung. In dieser Kulisse öffnet sich bald ein neues Kapitel interaktiver Erzählkunst, denn heute rückt der Vorverkauf von Tides of Tomorrow auf Konsolen in den Fokus.

Mit dem neuen Pre-Order-Trailer bereitet das Spiel auf seine Veröffentlichung am 22. April 2026 vor. Spieler stechen in See und betreten einen postapokalyptischen Ozeanplaneten, dessen Geschichte nicht statisch bleibt. Jede getroffene Entscheidung soll sichtbare und dauerhafte Auswirkungen auf die Spielwelt haben.

Im Zentrum steht eine narrative Abenteuererfahrung, die darauf ausgelegt ist, individuelle Wege und Konsequenzen miteinander zu verweben. Handlungen formen nicht nur persönliche Erlebnisse, sondern hinterlassen Spuren in einer Welt, die sich stetig verändert. Der Trailer betont diesen Ansatz und stellt die Frage, welches Vermächtnis jeder Einzelne in dieser überfluteten Zukunft hinterlassen wird.

Mit dem Start des Vorverkaufs auf Konsolen beginnt nun die letzte Etappe vor dem offiziellen Release am 22. April 2026, wenn Tides of Tomorrow seine Tore zu einer Ozeanwelt öffnet, die auf Entscheidungen reagiert.