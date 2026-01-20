Tides of Tomorrow: Story-Abenteuer erscheint später als geplant

Bei Tides of Tomorrow kommt es zu einer Terminänderung. Das Team von DigixArt, bekannt durch das vielfach gelobte Road 96, und Publisher THQ Nordic haben sich darauf geeinigt, dem Projekt einige zusätzliche Wochen Entwicklungszeit zu gewähren.

Das narrative Abenteuer soll nun am 22. April 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X S erscheinen.

Die Entscheidung folgt auf eine Phase intensiver Rückmeldungen. Nach der spielbaren Demo und einer laufenden geschlossenen Beta erreichten die Entwickler zahlreiche Hinweise, die sich als wertvoll für die weitere Arbeit erwiesen. Das Team möchte diese Erkenntnisse nutzen, um gezielt Anpassungen vorzunehmen und das Erlebnis weiter zu verfeinern. Die Verschiebung soll sicherstellen, dass die Spieler im April eine Version erhalten, die den eigenen Qualitätsansprüchen entspricht.

Die zusätzlichen Wochen dienen vor allem dazu, Feedback umzusetzen und letzte Verbesserungen bei Tides of Tomorrow vorzunehmen. DigixArt betont, dass die Zeit notwendig sei, um das erzählerische Konzept und die spielerischen Elemente so auszuarbeiten, wie es ursprünglich vorgesehen war.