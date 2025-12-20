Tides of Tomorrow: Verrat, Loyalität und ein Schicksal mit Folgen

Image: THQ Nordic GmbH

Neue Protagonistin Kass bringt moralische Entscheidungen und Story-Link-System von Tides of Tomorrow krass in Bewegung.

Mit dem neuen Charakter-Profil stellt Tides of Tomorrow die Figur Kass vor und liefert weitere krasse Einblicke in die narrative Tiefe des kommenden Story-Games.

Kass ist von Geburt an (krass) eine Marauder und wächst in einer Welt auf, die von Konflikten, Machtspielen und Überlebenskampf geprägt ist.

Ihr Leben nimmt jedoch eine entscheidende Wendung, als sie Eyla begegnet. In dem Glauben, beide Seiten kontrollieren zu können, entscheidet sich Kass dazu, Obin zu verraten, um Eyla und die Reclaimers zu retten. Diese Entscheidung bildet einen zentralen Wendepunkt ihrer Geschichte.

