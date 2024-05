Tiebreak: The official game of the ATP and WTA: Spiel erscheint im August für Konsolen

Im August wird Tiebreak: The official game of the ATP and WTA den Early Access verlassen und auch für Konsolen erscheinen.

NACON und Big Ant Studios freuen sich bekannt zu geben, dass Tiebreak: The official game of the ATP and WTA am 22. August 2024 für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC (Steam) erscheinen wird. Die Nintendo Switch-Version wird zu einem späteren Zeitpunkt auf den Markt kommen.

Tiebreak fängt die ganze Intensität und technische Natur des Tennissports ein und will die beste Darstellung von Tennis sein, die es je in einem Videospiel gab.

In der endgültigen Version, die am 22. August 2024 auf den Markt kommt, wird Tiebreak eine abwechslungseiche Spielerauswahl bieten, darunter lebensechte Darstellungen von mehr als 120 ATP/WTA-Spielern, allen voran Novak Djokovic, Coco Gauff, Jannik Sinner, Iga Swiatek, Carlos Alcaraz und – zur Vervollständigung der großen Drei – Rafael Nadal und Roger Federer.

Die Spieler können als oder gegen die besten Spieler der Welt auf den Platz gehen, an über 90 Turnieren des ATP- und Hologic WTA-Tour-Kalenders teilnehmen und auf mehr als 20 lizenzierten und nachgebauten Tennisplätzen der beiden Touren spielen.

Tiebreak enthält zahlreiche Einzel- und Mehrspieler-Spielmodi, sowohl offline als auch online, und ermöglicht die Erstellung von Tennisplätzen, benutzerdefinierten Turnieren und Wettbewerben mit 16, 32, 64 oder 128 Spielern, um einen spannenden Wettbewerb zu erleben, ob online oder offline.

Die bei den Fans beliebte Akademie ist ebenfalls enthalten und ermöglicht es den Spielern, alles, was sie erschaffen haben, mit der Community zu teilen, einschließlich aller benutzerdefinierten Wettbewerbe, Turniere, Tennisplätze, Spieler und Logos.

Tiebreak ermöglicht es den Spielern außerdem, die glanzvollen Höhepunkte des Weltranglistenersten Novak Djokovic in der Djokovic Slam Challenge zu erleben.

In einer originalgetreuen Adaption zu Ehren einer Sportlegende können Spieler die realen Siege seiner 17-jährigen Karriere nachspielen oder die Geschichte neu schreiben und Novak die Turniere gewinnen lassen, bei denen er knapp gescheitert ist.

Das Spiel erhält mit Early Access 5 sein fünftes großes Update, das neue Inhalte, Gameplay-Verbesserungen und den lang erwarteten Karrieremodus enthält, in dem die Spieler einen bestehenden Profi auswählen können, um ihre Reise zur Größe anzutreten, die sie zu den großen ATP- und WTA-Turnieren (einschließlich Nitto ATP Finals, ATP Masters 1000, ATP 500, ATP 250, WTA 1000-Serie, WTA 500 & WTA 250) führt, um an die Spitze der Rangliste zu gelangen.

Tiebreak wird bis zur Veröffentlichung am 22. August 2024 weitere Verbesserungen und Gameplay-Erweiterungen erfahren, darunter die Erweiterung des Spielerkaders auf mehr als 120 Profispieler, die Einführung der WTA-Finals, zusätzliche Spielmodi wie die Djokovic Slam Challenge und weitere Inhalte.

Zu den neuen Funktionen in Tiebreaks Early Access 5 gehören:

Karrieremodus

8 neue, offiziell lizenzierte Spielerinnen der ATP und WTA erweitern den Kader des Spiels:

Sofia Kenin, Jessica Pegula, Aryna Sabalenka, Caroline Wozniacki, Kei Nishikori, Holger Rune, Cameron Norrie und Andrey Rublev

Verbessertes Gameplay

Zahlreiche zusätzliche Spieleranimationsprofile